Как защитить томаты без химии: простой способ с медной проволокой

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание томатов — это сложный процесс, требующий терпения и определённых навыков. Это растение очень чувствительно к условиям и нуждается в постоянном уходе. Томаты плохо развиваются на бедных почвах и подвержены заболеваниям при недостаточном уходе и отсутствии подкормок. Однако проверенные способы помогут защитить растения и обеспечить им здоровье.

Фото: flickr.com by Scot Nelson, PDM

Как защитить томаты от болезней

Фитофтороз — одно из наиболее распространённых заболеваний, поражающее томаты. На плодах появляются бурые пятна, они перестают расти и начинают гнить. Для профилактики грибковых инфекций можно использовать необычный и эффективный метод — медную проволоку.

Подготовьте медную проволоку диаметром около 1 мм, нарежьте её на кусочки длиной 3-4 см и зачистите, чтобы она блестела. После адаптации растения к грунту проколите ствол томата на высоте около 4 см от поверхности почвы, используя шило или тонкую спицу. Концы проволоки загните вниз.

Такой метод помогает предотвратить заболевания за счёт высвобождения ионов меди в сок растения. Медь действует как природный антисептик, предотвращая размножение грибков, вызывающих фитофтороз. Дополнительный эффект — мобилизация ресурсов растения, направляемых на плодоношение.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

