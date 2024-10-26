Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Египте начался пик туристического сезона из-за комфортной осенней погоды
Увеличиваем рост волос: домашняя маска с маслом розмарина
Драма в воздухе: как GPS-трекер помог раскрыть тайну гибели перелётной птицы
Как начать заниматься единоборствами: практическое руководство для новичков
Евросоюз после пиковых закупок: кто увеличивает, а кто снижает интерес к российским удобрениям
Сладкое и кофе: скрытые враги вашей продуктивности
Сроки продажи подержанных авто: какие машины продаются быстрее
Ученые рассказали о пользе кошек для их владельцев
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре

Как защитить томаты без химии: простой способ с медной проволокой

1:30
Садоводство

Выращивание томатов — это сложный процесс, требующий терпения и определённых навыков. Это растение очень чувствительно к условиям и нуждается в постоянном уходе. Томаты плохо развиваются на бедных почвах и подвержены заболеваниям при недостаточном уходе и отсутствии подкормок. Однако проверенные способы помогут защитить растения и обеспечить им здоровье.

Как защитить томаты без химии: простой способ с медной проволокой
Фото: flickr.com by Scot Nelson, PDM

Как защитить томаты от болезней

Фитофтороз — одно из наиболее распространённых заболеваний, поражающее томаты. На плодах появляются бурые пятна, они перестают расти и начинают гнить. Для профилактики грибковых инфекций можно использовать необычный и эффективный метод — медную проволоку.

Подготовьте медную проволоку диаметром около 1 мм, нарежьте её на кусочки длиной 3-4 см и зачистите, чтобы она блестела. После адаптации растения к грунту проколите ствол томата на высоте около 4 см от поверхности почвы, используя шило или тонкую спицу. Концы проволоки загните вниз.

Такой метод помогает предотвратить заболевания за счёт высвобождения ионов меди в сок растения. Медь действует как природный антисептик, предотвращая размножение грибков, вызывающих фитофтороз. Дополнительный эффект — мобилизация ресурсов растения, направляемых на плодоношение.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Авто
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Последние материалы
Евросоюз после пиковых закупок: кто увеличивает, а кто снижает интерес к российским удобрениям
Сладкое и кофе: скрытые враги вашей продуктивности
Сроки продажи подержанных авто: какие машины продаются быстрее
Ученые рассказали о пользе кошек для их владельцев
Как защитить томаты без химии: простой способ с медной проволокой
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
В Ленобласти создадут музейный экспонат из частей скелета мамонта из Ямала
Тайны идеальных губ: как избежать ошибок после контурной пластики
В Москве открылся офис по туризму Азербайджана
«Бывшие алкоголики расскажут, как они бросили пить...» - писала газета «Вечерняя Москва» 26 октября 1931 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.