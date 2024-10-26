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Как сохранить сад зимой: советы по защите растений

1:23
Садоводство

С приходом зимы садоводы сталкиваются с множеством вызовов, касающихся защиты растений от морозов и вредителей. Научные исследования показывают, что особенно подвержены вымерзанию теплолюбивые сорта, такие как колоновидные груши и яблони. Резкие перепады температур могут негативно сказаться на деревьях, поэтому важно заранее подготовить сад к зиме. Для этого необходимы осенняя обрезка, подкормка фосфорно-калийными удобрениями и надежное укрытие.

Как сохранить сад зимой: советы по защите растений
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Защита от грызунов включает в себя оборачивание стволов пленкой и использование лапника, особенно если в регионе водятся зайцы или козы. Зимние морозы могут повредить кору и древесину, поэтому укрытие должно также защищать корни и крону деревьев. Эффективные утеплители — это солома, мешковина и компост. Мульчирование почвы предотвращает ее промерзание, а регулярное стряхивание снега с ветвей помогает избежать их поломки.

Кроме того, в зимний период стоит следить за солнечными ожогами на штамбах и защищать их специальными растворами. Поскольку неверные действия могут привести к гибели растений, важно соблюдать правильные сроки укрытия и своевременно реагировать на изменения погоды.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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