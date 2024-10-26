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Теплица под угрозой: как фитофтороз может лишить вас урожая

1:26
Садоводство

Фитофтороз — это опасное заболевание, вызываемое грибком Phytophthora, которое может серьезно угрожать урожаю. Этот патоген чаще всего поражает пасленовые культуры, но также может атаковать землянику и комнатные растения. Грибок размножается зооспорами, которые способны долгое время оставаться в неактивном состоянии. При благоприятных условиях — температуре 20-25°C и высокой влажности — он начинает активно развиваться, нанося вред всем частям растения: клубням, стеблям, плодам и листьями. Основным симптомом фитофтороза являются серовато-белые пятна, часто сопровождаемые белесым налетом — мицелием грибка. Если болезнь не остановить, растение быстро отмирает, и плоды теряют товарный вид.

Теплица под угрозой: как фитофтороз может лишить вас урожая
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Для профилактики фитофтороза важно соблюдать правильные условия выращивания: избегать загущенных посадок, контролировать полив и следить за удобрениями. Если грибок все же проник в теплицу, следует применять специальные препараты. В начальных стадиях подойдут биопрепараты, такие как Гамаир и Фитоспорин-М, которые нужно использовать раз в 10 дней. При сильном поражении необходимы фунгициды, такие как Курзат и ОксиХом, с обязательным чередованием средств для предотвращения привыкания патогена.

Уточнения

Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν — «растение» + др.-греч. φθαρτικός — «разрушающий, уничтожающий, гибельный») — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами - страменопилами из рода Phytophthora.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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