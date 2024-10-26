Томаты в опасности: распознайте грибковые инфекции

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Томаты подвержены различным заболеваниям, которые могут быть вызваны грибками, бактериями, вирусами, а также неинфекционными факторами и вредителями. Чаще всего на растения влияют грибковые инфекции, которые трудно поддаются лечению. Одной из наиболее распространённых является фитофтороз, вызываемый грибом Phytophthora infestans. Эта болезнь проявляется в виде коричневых пятен на листьях и стеблях, особенно в условиях высокой влажности и резких перепадов температуры. Для борьбы с ней рекомендуется опрыскивание раствором соли и чеснока, а также использование фунгицидов.

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Альтернариоз и макроспориоз, вызванные грибами Alternaria solani, также серьёзно угрожают растениям. Они проявляются в виде сухих пятен на листьях и плодах, что требует правильного севооборота и применения фунгицидов. Антракноз, вызываемый Colletotrichum coccodes и C. dematium, проявляется в виде вдавленных пятен на плодах и требует обработки семян перед высадкой. Подводя итог, важен комплексный подход к защите томатов от заболеваний, включая профилактические меры и своевременные обработки.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

