Как создать идеальный компост: от кучи до удобрения

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Приготовление компоста — это экологически чистый способ переработки органических отходов, который обеспечивает создание ценного удобрения. Существует два основных метода компостирования: компостная куча и закрытые контейнеры. Компостная куча является традиционным и экономичным вариантом, где важны воздух и влага. Обычно процесс созревания занимает от 6 до 9 месяцев. Закрытые контейнеры, которые можно приобрести в магазине, обеспечивают более эстетичный вид и защиту от вредителей.

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Оптимальные размеры для компостной ямы составляют 1,5x2 м с глубиной около 1 м. Важно, чтобы компостная масса была хорошо проветриваемой и увлажненной, а размеры не превышали 1 м в основании и 1-1,2 м в высоту. Начинать стоит с дренажа из веток, затем добавлять почву и отходы, чередуя слои и увлажняя их. Хорошей практикой будет укрытие верхнего слоя землей и соломой, чтобы предотвратить гниение.

Компост — это смесь растительных остатков, кухонных отходов и навоза, которая разлагается под воздействием микроорганизмов, требующих кислорода, влаги и определенной температуры. Чтобы ускорить процесс, рекомендуется переворачивать компостную кучу каждые две недели, что способствует равномерному разложению и доступу кислорода. Главными участниками этого процесса являются бактерии, насекомые и дождевые черви, которые способствуют образованию тепла и ускоряют переработку материалов.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

