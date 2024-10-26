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Как правильно хранить мульчу из сена: советы опытных дачников

1:31
Садоводство

Найдите сухой и крытый участок

Ищите место, где можно хранить мульчу из сена, вдали от дождя, снега и влаги. Хорошо подойдет сарай, гараж или любое другое крытое помещение.

Как правильно хранить мульчу из сена: советы опытных дачников
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures is licensed under commons.wikimedia.org

Подготовьте базу

Перед хранением мульчи из сена создайте сухую основу с помощью поддонов, деревянных досок или брезента. Это предотвратит просачивание влаги внутрь сена.

Уложите мульчу из сена

Начните с укладки тюков сенной мульчи на подготовленное основание. Убедитесь, что они сложены таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между тюками.

Накройте стопку

После того, как мульча из сена будет уложена, накройте весь стог брезентом или пластиковой пленкой. Следите за тем, чтобы она полностью покрывала сено и доставала до земли со всех сторон.

Закрепите 

Используйте веревки или эластичные шнуры, чтобы плотно закрепить брезент вокруг штабеля. Это предотвратит сдувание ветром и защитит мульчу из сена.

Проверьте наличие утечек

Периодически проверяйте на наличие утечек или щелей. Устраните любые повреждения, чтобы сохранить защиту от влаги.

При необходимости утеплите

Если вы живете в особенно холодном регионе, вы можете утеплить боковые стороны стога сенной мульчи дополнительными брезентами или одеялами.

Это обеспечит дополнительную защиту от низких температур.

 

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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