Как правильно хранить мульчу из сена: советы опытных дачников

Ищите место, где можно хранить мульчу из сена, вдали от дождя, снега и влаги. Хорошо подойдет сарай, гараж или любое другое крытое помещение.
Перед хранением мульчи из сена создайте сухую основу с помощью поддонов, деревянных досок или брезента. Это предотвратит просачивание влаги внутрь сена.
Начните с укладки тюков сенной мульчи на подготовленное основание. Убедитесь, что они сложены таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между тюками.
После того, как мульча из сена будет уложена, накройте весь стог брезентом или пластиковой пленкой. Следите за тем, чтобы она полностью покрывала сено и доставала до земли со всех сторон.
Используйте веревки или эластичные шнуры, чтобы плотно закрепить брезент вокруг штабеля. Это предотвратит сдувание ветром и защитит мульчу из сена.
Периодически проверяйте на наличие утечек или щелей. Устраните любые повреждения, чтобы сохранить защиту от влаги.
Если вы живете в особенно холодном регионе, вы можете утеплить боковые стороны стога сенной мульчи дополнительными брезентами или одеялами.
Это обеспечит дополнительную защиту от низких температур.
Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.