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Преимущества выращивания ели в горшке: попробуйте этот способ

1:17
Садоводство

Многоразовые деревья

Елки в горшках можно использовать из года в год. Вместо того, чтобы рубить дерево каждый сезон, вы можете принести дерево в горшке в помещение на праздники, а затем вернуть его на улицу. Это снижает спрос на свежесрубленные деревья и способствует устойчивому развитию.

Преимущества выращивания ели в горшке: попробуйте этот способ
Фото: commons.wikimedia.org by Athantor, CC BY-SA 4.0

Секвестрация углерода

Елки, даже в горшках, поглощают углекислый газ из воздуха и выделяют кислород.

Сохраняя одно и то же дерево в течение нескольких лет, вы позволяете ему продолжать поглощать углерод из атмосферы, помогая смягчить последствия изменения климата.

Сокращение отходов

Елки в горшках производят меньше отходов по сравнению с традиционными срубленными деревьями. После праздников дерево можно пересадить, избегая необходимости утилизации. Это снижает количество древесных отходов на свалках.

Среда обитания диких животных

Елки в горшках, высаженные на открытом воздухе после праздников, обеспечивают укрытие и среду обитания для птиц, насекомых и других диких животных. Деревья предлагают безопасное место для гнездования животных, поиска пищи и защиты от хищников.

Уточнения

Ель (лат. Pícea) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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