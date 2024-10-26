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Как спасти саженцы от гибели: пять распространённых ошибок садоводов

Садоводство

На вид здоровые саженцы могут внезапно замедлить рост и начать чахнуть. Основные причины такой неприятности часто скрываются в ошибках, которые допускают огородники.

Как спасти саженцы от гибели: пять распространённых ошибок садоводов
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Преждевременная посадка

Многие садоводы спешат высадить растения сразу после таяния снега, но этот шаг может обернуться проблемами. Молодые саженцы не выдерживают резких колебаний температуры, что негативно сказывается на их росте и развитии.

Разделение корней

При делении корневища важно соблюдать осторожность: каждая часть должна иметь полноценный корень и почки для восстановления. Чтобы снизить риск заболеваний, место разреза нужно посыпать толчёным углём.

Размер посадочной ямы

Одной из причин, по которой растения плохо приживаются, является неправильный размер посадочной ямы. Она должна быть примерно в два раза больше корневища, чтобы растение могло нормально развиваться.

Несовместимость растений

Растения, не подходящие друг другу, часто болеют и погибают. Это снижает урожайность и количество плодов.

Полив

Излишний полив или переувлажнённая почва могут погубить саженцы. Поэтому важно заранее позаботиться о том, чтобы избежать чрезмерного увлажнения участка.

Уточнения

Саженец - это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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