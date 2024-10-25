Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правительство: одним из стимулов для глав госкомпаний станет снижение премий
Врач раскрыла главную опасность инфекции, распространившейся по России
В Москве внедрят электронные удостоверения для иностранцев
Ученые зафиксировали на Солнце необычное явление
Как быстро восстановиться после вечеринки: советы косметолога
На Мальдивах скоро вступит в силу полный запрет на использование и ввоз вейпов
Эксперты рассказали, как попасть в свою квартиру при потере ключей
Как витамин А из печени влияет на курильщиков и беременных женщин
Может ли ИИ обрести сознание: ученый призывает к осторожности

Что скрывают яркие цветы: как выбрать цветущие растения и не разочароваться

1:46
Садоводство

Полки магазинов привлекают множеством красивых, ярко цветущих растений, перед которыми трудно устоять. Однако важно знать один нюанс, чтобы избежать разочарований: некоторые из этих цветов требуют особенных условий ухода и перестают цвести при малейшем изменении обстановки.

Что скрывают яркие цветы: как выбрать цветущие растения и не разочароваться
Фото: flickr.com by Tejvan Pettinger, CC BY 2.0

Есть растения, которые настолько чувствительны, что любые отклонения от их привычной среды обитания ведут к отказу от цветения и даже могут угнетать их рост. Если цветок не получает нужные ему условия, он быстро теряет вид.

Азалия

Эту капризную красавицу часто можно увидеть в продаже зимой, когда она активно цветёт. Однако азалия будет цвести только в прохладе: её оптимальная температура — 10-12 градусов. Поддерживать такой режим в домашних условиях зимой непросто. Если же цветок переживёт до лета, ему вновь потребуется прохлада, но в жару это практически невозможно.

Цикламен

Цикламен — ещё один требовательный цветок, известный своей красотой. Он предпочитает прохладные условия: зимой оптимальная температура не выше 14-15 градусов, летом — не выше 20-23 градусов. В уходе он также капризен: полив должен быть только мягкой водой. При недостаточном поливе он сбрасывает листья, а при избытке — склонен к гниению.

Каланхоэ

После цветения каланхоэ часто вытягивается, а его листья начинают чахнуть. Повторное цветение может быть слабым и непродолжительным, и на подоконнике остаётся не особо привлекательное растение, утратившее прежнюю красоту.

Уточнения

Аза́лия - собирательное название некоторых красивоцветущих видов и культурных гибридов из рода Рододендрон (Rhododendron).

Цикламе́н или Дря́ква, или Альпи́йская фиа́лка (лат. Cýclamen) — род растений подсемейства Мирсиновые (Myrsinoideae) семейства Первоцветные (Primulaceae).

Каланхо́е или Каланхо́э (лат. Kalánchoë), — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae), произрастающих в тропической и Южной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии и в тропиках Южной Америки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Красота и стиль
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп Аудио 
Россия начнет использовать активы недружественных компаний
Экономика и бизнес
Россия начнет использовать активы недружественных компаний Аудио 
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами
Домашние животные
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами Аудио 
Популярное
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Отмороженный Запад. Россия ответит на воровство дохода с замороженных активов Дмитрий Плотников Слёзы, похороны и каннибализм: как животные реагируют на смерть Игорь Буккер Зеленский приготовился ударить по Москве, чтобы не пустить Трампа в президенты Олег Володин
Не полетевший в космос из-за фильма с Пересильд космонавт написал письмо Путину
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Последние материалы
Смертность от туберкулеза в России достигла исторического минимума
Отмороженный Запад. Россия ответит на воровство дохода с замороженных активов
Слёзы, похороны и каннибализм: как животные реагируют на смерть
Эти удобрения вредны: что и почему нужно исключить с огорода
Ученые нашли в ДНК россиян причину осенней хандры
Как многослойность в одежде помогает скрыть возрастные изменения
Случаи бешенства зафиксированы почти в 20 регионах России
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Ветеринар Романовская: кошки могут избегать людей определенных типов внешности
Эксперт рассказал, как сохранить снежных барсов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.