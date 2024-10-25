Что скрывают яркие цветы: как выбрать цветущие растения и не разочароваться

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Полки магазинов привлекают множеством красивых, ярко цветущих растений, перед которыми трудно устоять. Однако важно знать один нюанс, чтобы избежать разочарований: некоторые из этих цветов требуют особенных условий ухода и перестают цвести при малейшем изменении обстановки.

Фото: flickr.com by Tejvan Pettinger, CC BY 2.0

Есть растения, которые настолько чувствительны, что любые отклонения от их привычной среды обитания ведут к отказу от цветения и даже могут угнетать их рост. Если цветок не получает нужные ему условия, он быстро теряет вид.

Азалия

Эту капризную красавицу часто можно увидеть в продаже зимой, когда она активно цветёт. Однако азалия будет цвести только в прохладе: её оптимальная температура — 10-12 градусов. Поддерживать такой режим в домашних условиях зимой непросто. Если же цветок переживёт до лета, ему вновь потребуется прохлада, но в жару это практически невозможно.

Цикламен

Цикламен — ещё один требовательный цветок, известный своей красотой. Он предпочитает прохладные условия: зимой оптимальная температура не выше 14-15 градусов, летом — не выше 20-23 градусов. В уходе он также капризен: полив должен быть только мягкой водой. При недостаточном поливе он сбрасывает листья, а при избытке — склонен к гниению.

Каланхоэ

После цветения каланхоэ часто вытягивается, а его листья начинают чахнуть. Повторное цветение может быть слабым и непродолжительным, и на подоконнике остаётся не особо привлекательное растение, утратившее прежнюю красоту.

Уточнения

Аза́лия - собирательное название некоторых красивоцветущих видов и культурных гибридов из рода Рододендрон (Rhododendron).



Цикламе́н или Дря́ква, или Альпи́йская фиа́лка (лат. Cýclamen) — род растений подсемейства Мирсиновые (Myrsinoideae) семейства Первоцветные (Primulaceae).



Каланхо́е или Каланхо́э (лат. Kalánchoë), — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae), произрастающих в тропической и Южной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии и в тропиках Южной Америки.

