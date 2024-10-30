10 способов избавиться от домашних муравьев: проверенные методы

4:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не все муравьи могут комфортно существовать в человеческих жилищах; лишь несколько видов адаптированы для жизни рядом с людьми:

Фото: Wikipedia by Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0

муравьи-воры;

дерновые муравьи;

фараоновы муравьи;

древоточцы.

Остальные виды, попадая в квартиры, не приживаются. Домашние муравьи меньших размеров, чем лесные, и их легко не заметить. Проблема обычно становится заметной только тогда, когда колония достигает значительных размеров.

Иногда в квартирах появляются крылатые муравьи, которые не являются отдельным видом. Крылья появляются на короткий период во время спаривания, который происходит весной или летом. После этого муравьи сбрасывают свои крылья. Укусы таких муравьев могут вызвать аллергию у детей.

Как бороться с муравьями в доме: причины и последствия

Домашние муравьи не только вызывают психологический дискомфорт, но и могут представлять опасность для здоровья, так как являются переносчиками болезней.

Основные причины их появления:

соседи избавляются от насекомых, и муравьи перебираются в другую квартиру;

беспорядок и антисанитарные условия, создающие благоприятную среду для насекомых;

проникновение через старые вещи или строительные материалы.

Для комфортного существования муравьям необходимы два условия: пища и тепло. Даже немытая посуда может стать причиной их появления в квартире.

Пути проникновения муравьев

Перед тем как начинать борьбу с муравьями, важно выяснить, как они попадают в помещение. Колония отправляет "разведчиков", чтобы исследовать новые территории, и обычно они проникают через:

щели в дверях и окнах;

вентиляционные системы;

трубы;

трещины и щели в стенах;

подвал.

Эти насекомые могут проходить даже через самые мелкие щелочки.

Как избавиться от мелких муравьев в квартире

Если вы заметили нескольких муравьев, лучше сначала понаблюдать, чем сразу использовать ядохимикаты. Важно найти "гнездо" колонии, основное место их обитания. Ниже приведены эффективные способы борьбы с ними.

Как избавиться от муравьев на кухне в домашних условиях

1. Отпугивание запахами

Это один из самых безопасных методов.

Муравьям не нравятся следующие ароматы:

Свежевыжатый лимонный сок — его можно капнуть на тропы муравьев.

Лаванда, полынь, мята и петрушка — раскладывайте их в местах скопления насекомых.

Эфирные масла — их можно использовать для саше и в шкафчиках.

2. Сода

Пищевая сода, известная всем хозяйкам, также может помочь. Смешайте соду с сахаром, добавьте немного воды и наносите на тропинки. Сода вступает в реакцию с кислотой в организме муравьев, что приводит к их смерти.

3. Нашатырный спирт

Запах нашатыря отпугивает муравьев. Для обработки разведите 100 мл нашатыря в литре воды и обработайте все места, где были замечены муравьи.

4. Соль

Соль вместе с жгучим перцем также помогает в борьбе с муравьями. Вы можете растворить соль в воде и обработать муравьиные пути или просто посыпать сухой солью.

5. Мыло

Растворите мыло в воде и опрыскайте места скопления муравьев. Это не только отпугнет их, но и уничтожит феромоны, которые они оставляют.

6. Борная кислота

Это эффективное средство против различных насекомых. Можно готовить пасту из меда, дрожжей и борной кислоты, нанося ее на места обитания муравьев.

7. Бура

Как и борная кислота, бура подходит для приготовления приманок. Смешайте с сладкими ингредиентами и разложите на картонке по дорожкам.

8. Острый перчик

Острая приправа действует отталкивающе на муравьев. Можно использовать как молотый, так и свежий чили.

9. Дрожжи

Добавление дрожжей в сладкие вещества также помогает уничтожить муравьев, так как они погибают от газообразования и химической реакции.

10. Пшено

Интересный факт: муравьи не любят пшено. Разложите его в местах скопления муравьев, и они уйдут.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

