Дача в ноябре: какие работы помогут вам стать успешным садоводом

4:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В ноябре продолжаются работы на дачных участках, и основное внимание уделяется подготовке к следующему сезону. До наступления постоянных морозов важно обработать почву: тщательно перекопать и внести удобрения. Также есть возможность посеять корнеплоды под зиму, что позволит получить первый урожай витаминов как можно раньше.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Lance Cheung/Photojournalist/USDA/Lance Cheung, PDM

Дачники анализируют ошибки и успехи прошедшего сезона, чтобы запланировать будущие посадки и ассортимент. Рассмотрим, какие работы в огороде следует завершить в ноябре.

Осенняя перекопка почвы и внесение удобрений

Перекопка почвы осенью — это полезная практика. Она способствует улучшению физических и химических свойств земли. Как говорят, "всякая зябь лучше самой лучшей весновспашки". Процесс можно провести грубо, не разбивая комки, так как перепады температур зимой и весной помогут их разрушить и сделают почву более рыхлой.

Под перекопку желательно вносить органические удобрения, такие как навоз, перегной или компост, а также фосфорные и калийные удобрения. Однако азот вносить осенью не имеет смысла.

Совет

Если на участке ранее были посеяны сидераты, их следует заделать в почву с помощью тяпки или плоскореза.

Подзимние посевы овощей

Ноябрь — подходящее время для подзимних посевов на заранее подготовленных грядках, как в теплицах, так и в открытом грунте. Посейте морковь, петрушку, салат, лук-чернушку и укроп. Важно, чтобы семена набухли, но не проросли — так они будут зимовать. С наступлением весны, когда температура станет благоприятной, семена прорастут, обеспечивая ранний урожай.

Не забывайте и о зимнем огороде на подоконнике. Вы можете выкопать и посадить в горшки растения, такие как петрушка, сельдерей и шнитт-лук, а также пряные травы: тимьян, мяту и орегано.

Закладка овощей на хранение

Если вы еще не поместили овощи и картофель в подвал, сделайте это в первой декаде ноября. Снизив температуру в подвале ниже +5°, размещайте овощи с учетом их холодостойкости.

Картофель и морковь разместите в самом теплом углу, свеклу — в середине, а соления, капусту и лук — в самой холодной зоне. При необходимости проведите ревизию корнеплодов: если картофель начинает портиться, пересыпьте его в пластиковые ящики.

Уборка теплицы и борьба с сорняками

В осенний период обязательно приведите в порядок теплицу для ранних весенних посевов. Уберите все растительные остатки и инструменты, промойте конструкции мыльной водой с дезинфицирующими средствами и обработайте теплицу серной шашкой. Желательно заменить верхний слой грунта на 10 см, или же организовать высокие грядки с новым компостом.

Поздняя осень — отличное время для борьбы с многолетними сорняками. Когда все овощные культуры и однолетние цветы убраны, перекопайте участок, чтобы удалить корни сорняков.

Заготовка земли для рассады

Можно использовать готовый грунт для рассады или заготовить землю с собственного участка. Лучше всего подойдет луговая дерновая земля или лесная. Также стоит подготовить компост или перегной. Землю хранят в погребе или гараже.

Ноябрь — самое время для сбора опавшей листвы и ее компостирования. Листья следует периодически поливать ЭМ-препаратами и перекапывать, чтобы к осени получить отличную почву для рассады.

Подведение итогов сезона

Запишите в специальной тетради схему посадок, подсчитайте количество высаженных растений и собранный урожай. Проанализируйте результаты: сколько растений и на какие места высаживать в следующем году, какие болезни и вредители поражали посадки, и какие удобрения использовались. Учитывайте свой опыт, советы соседей и местных ученых.

Составьте полный список необходимых материалов на следующий год: семена, удобрения, препараты от вредителей и болезни, инструменты. В конце года в дачных магазинах часто предлагают хорошие скидки на все товары.

Общие рекомендации

Заботьтесь о задержании снега на участке: расставьте щиты или используйте кусты и ветки для этого. Не забудьте забрать с дачи посадочный материал и биопрепараты. Храните семена в сухом месте, а биопрепараты — в прохладном.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

