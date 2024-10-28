Как украсить сад суккулентами: советы и идеи для необычных клумб

4:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Суккуленты в саду могут использоваться для создания оригинальных клумб в форме ящериц, зеленых крыш и стенок дома, а также фигурных и узорных композиций. Эти растения неприхотливы, быстро разрастаются, легко размножаются и прекрасно сочетаются между собой.

Фото: commons.wikimedia.org by Noah Baslé noahbasle, PDM

Многие виды суккулентов способны зимовать в открытом грунте, предлагая разнообразие окрасок и форм для ландшафтного дизайна. Как правильно выбрать, посадить и создать необычные композиции из суккулентов в саду, рассказывает ландшафтный дизайнер Ольга Никонорова на сайте "Антонов сад".

Виды и сорта суккулентов для дизайна сада

Суккуленты включают разнообразные виды растений: деревья, кустарники, травы и эпифиты. Эти растения ценятся за свой необычный внешний вид и неприхотливость. Они бывают разных форм и окрасок.

При выборе суккулентов для сада важно учитывать, что некоторые из них хорошо переносят суровые зимы, тогда как другие требуют домашнего ухода. Некоторые виды имеют острые колючки на кончиках листьев, что может быть опасно для маленьких детей.

Молодило (Sempervivum), также известное как каменная роза, — это низкорослые растения высотой до 9 см с разнообразной окраской. Сок этих растений находит применение в медицине при ожогах и ушибах.

Молодило размножается листочками и семенами, не боится сильных морозов и образует красивые куртины. Цветение происходит единожды за жизнь, после чего отцветшая розетка умирает, но вокруг нее продолжают расти новые растения.

Популярность молодило растет, и ежегодно выводятся новые сорта, среди которых выделяются Rubin, Sunset, Kip, White Ladies, Rusty, Silver Song и Utopian.

Очиток (Sedum) включает более 600 видов, однако не все из них подходят для выращивания в открытом грунте. Обратите внимание на почвопокровные седумы, которые обычно используются на альпийских горках и в рокариях.

Очиток Белый (Sedum Album) достигает высоты до 10 см и цветет мелкими белыми ароматными цветами, образуя плотные зеленые куртины. Размножается легко, может укореняться из случайно отломленных верхушек. Известные сорта: Laconicum, Superbum, Coral Carpet, Athoum.

Очиток Едкий (Sedum Acre) вырастает до 8 см, во время цветения образует соцветия с ярко-желтыми цветами. Это неприхотливое растение может заполнять большие площади.

Молочай (Euphorbia) также часто встречается в садах, особенно виды Молочай Миртолистный и Кипарисовый, которые высаживают в альпинариях и цветниках. Эти декоративные растения достигают высоты до 15 см и не боятся морозов.

Посадка и уход за суккулентами

Суккуленты просты в уходе, могут переживать редкий полив и способны расти на камнях без земли. Для их посадки выбираются солнечные открытые места с песчаной почвой, дополненной мелкими камнями. Необходимо обеспечить хороший дренаж и умеренный полив. Размножение рекомендуется проводить с февраля по сентябрь.

В настоящее время популярны композиции из суккулентов, которые можно создавать как в саду, так и в домашних условиях. Эти растения прекрасно сочетаются между собой, не требуя особого подбора.

Суккуленты могут использоваться для создания вертикального озеленения и декорирования различных объектов, таких как перголы и беседки. При создании вертикальных композиций важно, чтобы поверхность располагалась горизонтально в течение первых недель для успешной приживаемости растений.

Для клумб можно использовать старые пни, выдолбив в них углубления и заполнив их торфом и песком. Необычные клумбы в форме животных или узорные композиции могут добавить оригинальности участку.

Для создания топиариев из суккулентов можно использовать каркас из проволоки, заполняя его камнями и торфом перед высадкой растений. Суккуленты также подходят для оформления зеленых крыш, создавая яркие и красивые покрытия.

Уточнения

Суккуле́нты (от лат. succus - "сок", лат. succulentus - "сочный") — растения, обладающие специальными тканями для накопления воды.

