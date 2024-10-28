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Создайте уют на даче: секреты шитья подушек для садовой мебели

3:58
Садоводство

Дача служит не только местом для выращивания овощей и ягод, но и зоной для отдыха, где можно насладиться тишиной и покоем. Поэтому многие стремятся обустроить свой сад для создания комфортной и уютной атмосферы.

Создайте уют на даче: секреты шитья подушек для садовой мебели
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Goyette, CC BY-SA 2.0

В этом процессе важным элементом становится садовая мебель, которую можно как изготовить самостоятельно, так и приобрести в специализированных магазинах, добавляя индивидуальности с помощью декора, например, пледов и подушек.

Авторы сайта "Антонов сад" дают рекомендации по созданию подушек для садовой мебели: выбор материалов, наполнителей, форм и размеров.

Основные требования к подушкам для уличной мебели

Перед началом пошива подушек для садовой мебели необходимо учитывать несколько рекомендаций. Из-за эксплуатации на открытом воздухе к ним предъявляются особые требования. Важные рекомендации включают:

  • Ткань должна быть устойчива к выгоранию на солнце, легко очищаться и быть влагостойкой.
  • Наполнитель должен быть плотным и сохранять форму под нагрузкой.
  • Избежать декора из мелких деталей, таких как пуговицы, для удобства.
  • Чехлы желательно делать съемными из плотной ткани для облегчения ухода и повышения износостойкости.

Выбор материала для подушек

Ткань играет ключевую роль в создании подушек, от которой зависит срок службы и комфорт. Материал должен быть приятным на ощупь, легко чиститься, а также быть устойчивым к насекомым и плесени. Для уличной эксплуатации подходят специальные ткани, обработанные раствором, который отталкивает грязь и влагу.

Если зона отдыха находится в крытом помещении, можно использовать менее дорогие синтетические ткани, но натуральные ткани, такие как хлопок и лен, будут предпочтительными. Избегать стоит шелка, кожи и длинноворсовых материалов.

Выбор формы и размеров подушек

Квадратные и прямоугольные формы являются универсальными, в то время как размеры подбираются в зависимости от параметров мебели. Часто используются размеры:

  • Квадратные: от 30 до 55 см
  • Прямоугольные: 60x40 см
  • Толщина подушек для спины: 5-10 см
  • Толщина подушек для сидений: 7-12 см

Иногда требуется нестандартная форма (круг или трапеция), однако рекомендации по шитью остаются прежними. Необходимо избегать натуральных материалов и не использовать несколько видов наполнителей в одном изделии.

Какой наполнитель выбрать

Выбор наполнителя влияет на срок службы и удобство использования подушек. Используются натуральные и синтетические наполнители. Искусственный наполнитель предпочтителен благодаря своей устойчивости к грибку и легкости в стирке.

Для подушек, предназначенных для спины и сидений, необходим более прочный наполнитель (латекс, поролон), а для декоративных аксессуаров подойдут менее дорогие материалы, такие как холлофайбер.

Пошаговая инструкция по изготовлению подушек

Процесс шитья подушек довольно прост и быстр. Для изготовления понадобятся:

  • Ткань
  • Сантиметр
  • Ножницы
  • Швейная машинка
  • Нитки и иголки
  • Наполнитель
  • Молния (по желанию)

Порядок изготовления:

  1. Измерить размеры садовой мебели.
  2. Сделать выкройку подушки, основываясь на замерах.
  3. Прострочить ткань изнанкой наружу, при желании пришить молнию.
  4. Наполнить подушку наполнителем, затем закрыть молнию или зашить отверстие потайным швом.

Следуя этим рекомендациям, можно легко создать подушки для дачной мебели, уделив внимание выбору материалов и точным замерам.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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