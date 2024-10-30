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Сбор семян помидоров: что нужно знать новичкам

3:00
Садоводство

Опытные дачники часто отбирают семена томатов самостоятельно, что позволяет получить качественный семенной материал с хорошей сохранностью и высокой всхожестью.

Сбор семян помидоров: что нужно знать новичкам
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, CC BY-SA 4.0

Даже начинающим огородникам удастся это сделать, если следовать простым рекомендациям. О пошаговых инструкциях по сбору семян томатов, рассказывает селекционер Галина Антониевна Кузьмицкая на сайте "Антонов сад".

Выбор томатов для сбора семян

Для начала необходимо пометить томатные кусты, с которых планируется собирать семена. Растения должны быть крепкими и здоровыми, а плоды — соответствовать характеристикам сорта. Рекомендуется выбирать 1-2 абсолютно здоровых куста, плоды которых полностью соответствуют хозяйственно-биологическим признакам данного сорта.

  • Отбор плодов: для сбора семян выбираются томаты только с двух нижних кистей центрального стебля, так как они содержат больше семян. Плоды должны быть характерного для сорта размера, формы и цвета.
  • Стадия зрелости: можно использовать как полностью зрелые плоды, так и бурые, которые нужно положить на дозаривание. Избегать следует перезрелых плодов, так как они могут способствовать прорастанию семян внутри.

Сбор семян

Важно не собирать семена с растений, имеющих признаки заболеваний, особенно вирусных. Не рекомендуется собирать семена с гибридов F1, так как их характеристики не сохраняются в последующих поколениях.

  1. Разрезание томата: Выбранный помидор следует разрезать поперек, чтобы увидеть обсемененность плода. Не следует дожидаться полного размягчения, так как семена могут прорастать внутри плода и подвергаться заражению.
  2. Извлечение семян: Извлечь семена можно, аккуратно сжимая плод или используя ложку. Некоторые специалисты рекомендуют не добавлять воду на этом этапе, так как это может привести к загниванию.
  3. Брожение: Полученную массу следует оставить на 2-3 дня для брожения при температуре не ниже 22°C. В результате брожения семена осядут на дно, а забродивший сок останется сверху.
  4. Промывание семян: После брожения семена промываются в холодной воде до полного очищения от остатков плода.
  5. Сушка семян: Для предварительного обеззараживания семена замачиваются в 3-5% растворе марганцовки на 15-20 минут, затем промываются и выкладываются для сушки. Высохшие семена пересыпаются в подписанный пакетик с указанием названия сорта и года урожая.

Хранение семян

Таким образом, семена, собранные вручную, могут сохранять свою всхожесть до 5 лет. В 1 грамме семян содержится 250-300 штук, что важно учитывать при планировании будущих посадок.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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