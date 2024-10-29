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Подкормка жимолости: что нужно знать после сбора ягод

Садоводство

Урожай жимолости был собран в полном объеме, что стало возможным благодаря теплой погоде и хорошему опылению, без возвратных заморозков. Теперь важно позаботиться о кустарнике, восстановить его силы и подготовить к зимовке.

Подкормка жимолости: что нужно знать после сбора ягод
Фото: commons.wikimedia.org by Franz Xaver, CC BY-SA 3.0

О мероприятиях, которые нужно провести с жимолостью после сбора урожая, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Хромов Николай Владимирович на сайте "Антонов сад".

Подкормка жимолости после плодоношения

Сульфат калия. Это удобрение отлично подходит для жимолости и может быть использовано в растворенном виде. На следующий день после сбора урожая 15 г сульфата калия следует растворить в ведре воды и опрыскать кусты.

Через две недели нужно внести сульфат калия в сухом виде: по 15 г под каждый куст старше пяти лет и вдвое меньше под молодые растения. Перед внесением удобрения следует удалить сорняки и рыхлить почву.

Суперфосфат. Это фосфорное удобрение необходимо вносить в сухом виде, после предварительного рыхления почвы и удаления сорняков. Удобрение распределяется равномерно по прикустовой зоне и слегка присыпается землей.

Древесная зола. Это удобрение содержит много микроэлементов и калия. Перед внесением золу следует растолочь в порошок, разрыхлить почву и внести ее в прикустовую зону в количестве около 400 г.

Народные средства. Например, настой крапивы и хлеба могут служить отличными подкормками. Для настоя крапивы необходимо заполнить емкость наполовину мелко нарезанной травой, залить водой и настоять сутки, после чего разбавить в два раза водой. Хлебные кусочки также заливаются водой и настаиваются сутки.

Уход за жимолостью после сбора урожая

Санитарная обрезка. После сбора урожая необходимо осмотреть кусты и удалить сломанные или высохшие побеги. Срезы следует обработать садовым варом или краской для предотвращения инфекций.

Борьба с сорняками. Важно поддерживать прикустовую зону в чистоте, удаляя все сорняки. Это можно сделать вручную или с помощью мульчирования перегноем.

Рыхление почвы. Уплотненная после сбора урожая почва нуждается в рыхлении. Это следует делать аккуратно, чтобы не повредить корни.

Полив. Если отсутствует дождь, необходимо поливать кусты раз в неделю до конца августа, используя теплую воду.

Обработка от болезней и вредителей. Можно провести профилактические опрыскивания 1% бордоской смесью и регулярно осматривать кусты на наличие заболеваний и вредителей.

Следуя этим рекомендациям, кустарник жимолости будет готов к зимовке и сможет радовать урожаем в следующем сезоне.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства жимолостные (Caprifoliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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