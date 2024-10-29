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Как вырастить идеальную капусту: лучшие советы по подкормкам

3:05
Садоводство

Капусту активно выращивают на огородах, и это несложный процесс. Культура может быть посеяна семенами непосредственно в грунт или через рассадный метод, в зависимости от климатических условий региона.

Как вырастить идеальную капусту: лучшие советы по подкормкам
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Для получения крупных и плотных кочанов необходимо обеспечить капусте хорошее питание и внимательный уход. Об основных подкормках, которые требуются капусте после высадки в открытый грунт, рассказывает селекционер Галина Антониевна Кузьмицкая на сайте "Антонов сад".

Капуста приобрела популярность благодаря своим диетическим свойствам и возможностям использования в разных блюдах: от свежих салатов до квашеной капусты. Существует множество её сортов, среди которых белокочанная, цветная, брокколи и другие. Период вегетации капусты может достигать 5-6 месяцев.

Условия для выращивания капусты

Капуста требует специфических условий для успешного роста:

  • Освещение: Нуждается в ярком освещении. Затененные участки приводят к снижению урожайности и повышению нитратов в продуктах.
  • Полив: Культура нуждается в регулярном поливе, но не переносит переувлажнения, что может вызвать болезни.
  • Севооборот: Необходимо соблюдать севооборот, избегая участков, где ранее выращивались капустные культуры.
  • Сорт: Следует выбирать районированные сорта, соответствующие климатическим условиям.
  • Кислотность почвы: Предпочитает слабокислые почвы с pH 6,5-7,5. При низком pH необходимо провести известкование.

Капуста нуждается в обильном питании. Для получения хорошего урожая рекомендуется вносить органические удобрения — перепревший навоз или компост, а также микроэлементы: бор, медь и марганец.

Подкормка капусты

Капуста требует подкормок до 4 раз за вегетацию. Для раннеспелых сортов достаточно 1-2 подкормок, в то время как позднеспелые нуждаются в 3-4.

Первое внесение: Производится через 2-3 недели после высадки рассады. Рекомендуются сбалансированные удобрения, водные настои коровяка или птичьего помета, древесная зола и другие органические добавки.

Второе внесение: Проводится через 2-3 недели после первой. Можно использовать растворы коровяка, травяные настои или минеральные удобрения.

Третье внесение: Необходимо для стимуляции формирования кочанов. Используются растворы из суперфосфата и настоев.

Четвертое внесение: Необязательное, применяется для позднеспелых сортов за 3 недели до уборки кочанов.

Капуста хорошо реагирует на органоминеральные подкормки. Подбор удобрений зависит от качества почвы и индивидуальных предпочтений огородника.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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