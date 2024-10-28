Удивительные комнатные растения: выберите идеального зеленого питомца

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные растения способны радовать владельцев своей красотой и ароматом на протяжении долгого времени, если обеспечен правильный уход. Часто новички совершают ошибки при выборе зеленого питомца, не ознакомившись с его характеристиками и принося домой капризные растения, требующие значительных усилий.

Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, CC BY-SA 3.0

Представленный список лучших комнатных цветов по версии проекта "Антонов сад" включает как цветущие, так и декоративно-лиственные культуры.

Топ комнатных цветов

Орхидея. Это удивительно нежное растение с крупным соцветием привлекает даже самых взыскательных цветоводов.

Самые неприхотливые комнатные цветы

Сначала рассматриваются культуры, не цветущие в домашних условиях, но способные украсить любое помещение. Эти растения любимы за минимальные требования к уходу.

Фикус Бенджамина . Вечнозеленый кустарник, достигающий 25 метров в высоту на родине, в домашних условиях вырастает до 2-3 метров при правильном уходе, который включает комфортную температуру (+25…+30°C), хорошее освещение и грамотный полив. Полив осуществляется по мере высыхания земляного кома, опрыскивание рекомендуется ежедневно летом.

. Вечнозеленый кустарник, достигающий 25 метров в высоту на родине, в домашних условиях вырастает до 2-3 метров при правильном уходе, который включает комфортную температуру (+25…+30°C), хорошее освещение и грамотный полив. Полив осуществляется по мере высыхания земляного кома, опрыскивание рекомендуется ежедневно летом. Драцена . Суккулент с Канарских островов, предпочитающий тепло и влагу. Обеспечение рассеянного света и регулярного полива является ключевым для здоровья растения.

. Суккулент с Канарских островов, предпочитающий тепло и влагу. Обеспечение рассеянного света и регулярного полива является ключевым для здоровья растения. Монстера. Трех-пятиметровая лиана, способная адаптироваться к квартирным условиям. Для ухода необходимы правильное размещение, соответствующая температура и регулярное увлажнение.

Лучшие цветущие комнатные цветы

Фиалка . Compactные кустики, формирующие положительную энергетику. Гипоаллергенность делает это растение подходящим для аллергиков. Полив осуществляется через поддон, рекомендуется ежегодная замена почвосмеси.

. Compactные кустики, формирующие положительную энергетику. Гипоаллергенность делает это растение подходящим для аллергиков. Полив осуществляется через поддон, рекомендуется ежегодная замена почвосмеси. Бегония . Цветет круглый год, требует редкого полива, чтобы избежать гниения.

. Цветет круглый год, требует редкого полива, чтобы избежать гниения. Камелия . Роскошные цветы, требующие защиты от холодов и регулярного увлажнения.

. Роскошные цветы, требующие защиты от холодов и регулярного увлажнения. Спатифиллум. Известен как "женское счастье", улучшает качество воздуха, но может вызывать аллергию.

ТОП-3 самых красивых комнатных цветов

Орхидея . Для сохранения прекрасной формы необходимо регулярное увлажнение и уход за влажностью воздуха.

. Для сохранения прекрасной формы необходимо регулярное увлажнение и уход за влажностью воздуха. Оксалис . Легко отличим по темно-фиолетовым листьям и нежно-сиреневым лепесткам, требует минимального ухода.

. Легко отличим по темно-фиолетовым листьям и нежно-сиреневым лепесткам, требует минимального ухода. Азалия. Пышные цветы разнообразных оттенков нуждаются в высокой влажности.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

