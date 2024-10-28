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Удивительные комнатные растения: выберите идеального зеленого питомца

2:53
Садоводство

Комнатные растения способны радовать владельцев своей красотой и ароматом на протяжении долгого времени, если обеспечен правильный уход. Часто новички совершают ошибки при выборе зеленого питомца, не ознакомившись с его характеристиками и принося домой капризные растения, требующие значительных усилий.

Удивительные комнатные растения: выберите идеального зеленого питомца
Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, CC BY-SA 3.0

Представленный список лучших комнатных цветов по версии проекта "Антонов сад" включает как цветущие, так и декоративно-лиственные культуры.

Топ комнатных цветов

Орхидея. Это удивительно нежное растение с крупным соцветием привлекает даже самых взыскательных цветоводов.

Самые неприхотливые комнатные цветы

Сначала рассматриваются культуры, не цветущие в домашних условиях, но способные украсить любое помещение. Эти растения любимы за минимальные требования к уходу.

  • Фикус Бенджамина. Вечнозеленый кустарник, достигающий 25 метров в высоту на родине, в домашних условиях вырастает до 2-3 метров при правильном уходе, который включает комфортную температуру (+25…+30°C), хорошее освещение и грамотный полив. Полив осуществляется по мере высыхания земляного кома, опрыскивание рекомендуется ежедневно летом.
  • Драцена. Суккулент с Канарских островов, предпочитающий тепло и влагу. Обеспечение рассеянного света и регулярного полива является ключевым для здоровья растения.
  • Монстера. Трех-пятиметровая лиана, способная адаптироваться к квартирным условиям. Для ухода необходимы правильное размещение, соответствующая температура и регулярное увлажнение.

Лучшие цветущие комнатные цветы

  • Фиалка. Compactные кустики, формирующие положительную энергетику. Гипоаллергенность делает это растение подходящим для аллергиков. Полив осуществляется через поддон, рекомендуется ежегодная замена почвосмеси.
  • Бегония. Цветет круглый год, требует редкого полива, чтобы избежать гниения.
  • Камелия. Роскошные цветы, требующие защиты от холодов и регулярного увлажнения.
  • Спатифиллум. Известен как "женское счастье", улучшает качество воздуха, но может вызывать аллергию.

ТОП-3 самых красивых комнатных цветов

  • Орхидея. Для сохранения прекрасной формы необходимо регулярное увлажнение и уход за влажностью воздуха.
  • Оксалис. Легко отличим по темно-фиолетовым листьям и нежно-сиреневым лепесткам, требует минимального ухода.
  • Азалия. Пышные цветы разнообразных оттенков нуждаются в высокой влажности.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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