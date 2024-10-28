Бонсай в домашних условиях: от новичка до мастера за несколько шагов

Your browser does not support the audio element. Садоводство

В последние годы традиционные стили ландшафтного искусства снова обретают популярность, среди которых выделяется бонсай — известная восточная техника выращивания миниатюрных деревьев. Эта садоводческая практика активно применяется и в нашей стране. Об основных правилах выращивания бонсая в домашних условиях и в саду, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

Фото: commons.wikimedia.org by Cliff, CC BY 2.0

Бонсай представляет собой древнее восточное искусство, связанное с выращиванием карликовых деревьев в плоских горшках. В переводе с японского это означает "растение, посаженное в плошке".

Данная техника имеет китайские корни. Считается, что именно из Китая она попала в Японию, где было сформировано целое искусство бонсай с множеством стилей.

В Японии карликовые деревья использовались для любования, а также во время чайных церемоний. Буддистские монахи развивали технику, вкладывая в нее философский смысл.

Создание бонсай не ограничивается простым выращиванием деревьев в плоских горшках. Оно направлено на воссоздание миниатюрных копий крупных деревьев. Мастера восточной техники предпочитают использовать такие вечнозеленые и лиственные растения, как сосна, кипарис, кедр, можжевельник, ель, клен, сакура, лиственница и вяз.

Оригинальные деревья превышают размеры бонсая в 30-80 раз, а величина миниатюры зависит от вида и сорта оригинала.

Японское искусство бонсай предполагает придание миниатюрным посадкам определенной формы, отражающей философские идеи. Эта техника символизирует преодоление жизненных трудностей и учит терпению и спокойствию.

Освоение искусства бонсай требует усидчивости и времени. Формирование необходимой формы деревца — задача, которая может быть сложной даже для опытных мастеров. Существуют два основных стиля бонсая:

Классический - предполагает формирование растения с мощным стволом и кроной, уступающей по размеру.

- предполагает формирование растения с мощным стволом и кроной, уступающей по размеру. Поэтический - более сложный стиль, где деревце имеет тонкий изящный ствол и широкую крону.

Срок жизни бонсай может достигать нескольких сотен лет, и эти живые произведения искусства часто передаются по наследству. Миниатюрные размеры достигаются путем посадки в небольшие плоские емкости и прищипывания верхушки побегов.

Выбор растений для бонсая требует внимательного подхода. Для создания миниатюрной композиции выбираются сильные, хорошо развивающиеся саженцы, так как не каждое растение выдерживает обрезку. Растения, предпочитающие "жить” на свежем воздухе, летом могут находиться на улице, а на зиму переносятся в отапливаемые помещения.

Важно учитывать климатические условия региона. Для бонсая подбираются деревья, которые в природе растут в соответствующей климатической зоне. Существует более ста видов растений, подходящих для бонсай, преимущественно хвойных.

Выбор растений включает такие виды, как:

Зантоксилум — вечнозеленое неприхотливое деревце, подходящее для новичков.

Китайский можжевельник — легко приживается в российских условиях.

Граб обыкновенный — с красивой листвой, прост в уходе.

Олива европейская — с крепкой корой, подходит для новичков.

Фикус женьшень — миниатюрен от природы, подходит как для садов, так и для помещений.

Эреция мелколистная — требует внимания к росту.

Бересклет японский — с пышной кроной при правильном уходе.

Боярышник — цветет и плодоносит в миниатюре, морозоустойчив.

Сизигиум метельчатый — требует свежего воздуха большую часть года.

Декоративная яблоня — изящна как бонсай.

Японский клен — красив в карликовой форме.

Методы посадки бонсая включают несколько способов. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, среди которых:

Культивирование саженца из питомника : подходит для новичков, необходима строгость в сроках посадки.

: подходит для новичков, необходима строгость в сроках посадки. Взращивание из леса : сложно для новичков, трудно найти подходящий экземпляр.

: сложно для новичков, трудно найти подходящий экземпляр. Получение черенков : быстрое укоренение, но требует опыта.

: быстрое укоренение, но требует опыта. Выращивание из семян: самый длительный процесс, требует определенных условий.

Формирование бонсая осуществляется через обрезку, которая помогает получить карликовую форму древесных пород. Обрезка проводится весной или летом, следуя общим правилам: удалять неестественно изгибающиеся побеги, а также срезать ветви, находящиеся на одной высоте.

Использование проволоки для формирования деревца также является важным моментом. Ветви обвязываются алюминиевой проволокой для придания нужной формы. Проволока должна быть достаточно свободной, чтобы не повредить кору дерева.

Для поддержания жизни бонсая необходим правильный уход, который включает выбор места, полив и подкормки. Условия размещения деревца важны для его роста и развития. Уличные бонсаи не следует оставлять дома на зиму, а комнатные не рекомендуется выносить на свежий воздух.

Для правильного развития необходима плодородная почва, и пересадка рекомендуется каждые два года.

Полив требует ежедневного контроля, поскольку грунт в контейнерах быстро высыхает. Подкормки проводятся регулярно в период вегетации, учитывая потребности различных древесных пород.

Уточнения

Бонса́й (яп. 盆栽 - букв. "выращенное в подносе") — искусство выращивания точной копии настоящего дерева в миниатюре, японская разновидность китайского искусства "пэньцзин".

