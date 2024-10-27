Простые способы сделать сушилку для овощей и фруктов своими руками

3:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда наступает пора сбора урожая, многие садоводы задаются вопросом, как эффективно сохранить большое количество плодов, ягод и овощей. Плодородное лето и правильный уход за растениями обеспечивают дачникам богатый урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Чтобы сохранить его без значительной потери полезных свойств, рекомендуется воспользоваться сушкой. Как можно самостоятельно сделать сушилку для фруктов, овощей и ягод, чтобы максимально сохранить дары природы, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

Преимущества домашней сушки

Домашняя сушка плодов позволяет сохранить урожай на долгое время, особенно когда речь идет о продуктах, не подходящих для длительного хранения в свежем виде. Классические методы консервирования включают заморозку, маринование и квашение, однако сушка обладает особыми преимуществами.

При правильной сушке сохраняется до 97% витаминов, тогда как заморозка обеспечивает лишь 60%. Основные преимущества сушки включают:

Сохранение витаминов и питательных веществ.

Поддержание вкусовых качеств.

Гигиеничность — закрытая сушилка защищает продукты от загрязнений.

Быстрота процесса: от нескольких часов до 5 суток.

Увеличенный срок хранения — до года при комнатной температуре, несколько лет в морозильной камере.

Принцип работы сушилки

Сушилки, или дегидраторы, работают по простому принципу: при высоких температурах продукты теряют влагу. Каждая модель может иметь свои особенности, например, электрические дегидраторы оснащены нагревательным элементом и вентилятором, который обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха.

Виды сушилок

Существуют различные типы сушилок, различающиеся по способу подачи воздуха, мощности и материалам. Магазинные модели могут быть довольно дорогими, поэтому многие садоводы выбирают создание собственных сушилок. Рассмотрим несколько популярных способов:

Солнечная сушилка : это простой и доступный метод, подходящий для летнего времени. Необходима большая деревянная рама, сетка или тюлевые занавески. Изготавливается путем натяжения сетки на раму, после чего конструкция выставляется на солнце. Сушка занимает от 2 до 5 дней, однако необходимо защищать продукты от пыли и насекомых.

: это простой и доступный метод, подходящий для летнего времени. Необходима большая деревянная рама, сетка или тюлевые занавески. Изготавливается путем натяжения сетки на раму, после чего конструкция выставляется на солнце. Сушка занимает от 2 до 5 дней, однако необходимо защищать продукты от пыли и насекомых. Подвесная сушилка : для создания требуется 3-4 пялец, сетчатая ткань и джутовый шнур. К пяльцам пришиваются отрезки ткани, после чего конструкция связывается и подвешивается. Это экономит пространство и защищает продукты от загрязнений.

: для создания требуется 3-4 пялец, сетчатая ткань и джутовый шнур. К пяльцам пришиваются отрезки ткани, после чего конструкция связывается и подвешивается. Это экономит пространство и защищает продукты от загрязнений. Сушилка с нагревательной панелью : изготавливается из короба с нагревательным элементом, что позволяет значительно ускорить процесс сушки. Короб можно создать из фанеры или использовать старый шкаф. Температура в такой сушилке поддерживается в пределах 40-45 градусов.

: изготавливается из короба с нагревательным элементом, что позволяет значительно ускорить процесс сушки. Короб можно создать из фанеры или использовать старый шкаф. Температура в такой сушилке поддерживается в пределах 40-45 градусов. Сушилка из старого холодильника: используется корпус холодильника с установленными внутри вентилятором и нагревательными элементами. Это позволяет эффективно сушить продукты за счет равномерного обдува теплым воздухом.

Существует множество способов создать сушилку для фруктов и овощей своими руками, что позволяет не только сохранить урожай, но и сэкономить средства на покупке оборудования. Выбор метода зависит от доступных материалов и предпочтений.

Уточнения

Сушка (высушивание) — тепломассообменный процесс удаления жидкости из твёрдых, жидких веществ или их смесей с помощью испарения.

