Простые способы сделать сушилку для овощей и фруктов своими руками

Когда наступает пора сбора урожая, многие садоводы задаются вопросом, как эффективно сохранить большое количество плодов, ягод и овощей. Плодородное лето и правильный уход за растениями обеспечивают дачникам богатый урожай.
Чтобы сохранить его без значительной потери полезных свойств, рекомендуется воспользоваться сушкой. Как можно самостоятельно сделать сушилку для фруктов, овощей и ягод, чтобы максимально сохранить дары природы, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".
Домашняя сушка плодов позволяет сохранить урожай на долгое время, особенно когда речь идет о продуктах, не подходящих для длительного хранения в свежем виде. Классические методы консервирования включают заморозку, маринование и квашение, однако сушка обладает особыми преимуществами.
При правильной сушке сохраняется до 97% витаминов, тогда как заморозка обеспечивает лишь 60%. Основные преимущества сушки включают:
Сушилки, или дегидраторы, работают по простому принципу: при высоких температурах продукты теряют влагу. Каждая модель может иметь свои особенности, например, электрические дегидраторы оснащены нагревательным элементом и вентилятором, который обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха.
Существуют различные типы сушилок, различающиеся по способу подачи воздуха, мощности и материалам. Магазинные модели могут быть довольно дорогими, поэтому многие садоводы выбирают создание собственных сушилок. Рассмотрим несколько популярных способов:
Существует множество способов создать сушилку для фруктов и овощей своими руками, что позволяет не только сохранить урожай, но и сэкономить средства на покупке оборудования. Выбор метода зависит от доступных материалов и предпочтений.
Сушка (высушивание) — тепломассообменный процесс удаления жидкости из твёрдых, жидких веществ или их смесей с помощью испарения.
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