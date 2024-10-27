Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайская промышленность теряет прибыль несмотря на усилия властей
Врач объяснил, когда нужно обращаться к дерматологу из-за родинок
Toyota RAV4: Современный кроссовер с характером и стилем
Подросткам посоветовали создавать портфолио для будущего трудоустройства
22 мини-спутника Starlink достигли орбиты благодаря запуску Falcon 9
От скалолазания до кайтсёрфинга: Бразилия покорила сердца любителей активного отдыха
Макияж с изюминкой: уникальные и необычные лайфхаки для создания стильных образов
Как создать комфортный интерьер для животных: советы по выбору мебели и декора
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта

Простые способы сделать сушилку для овощей и фруктов своими руками

3:41
Садоводство

Когда наступает пора сбора урожая, многие садоводы задаются вопросом, как эффективно сохранить большое количество плодов, ягод и овощей. Плодородное лето и правильный уход за растениями обеспечивают дачникам богатый урожай.

Простые способы сделать сушилку для овощей и фруктов своими руками
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Чтобы сохранить его без значительной потери полезных свойств, рекомендуется воспользоваться сушкой. Как можно самостоятельно сделать сушилку для фруктов, овощей и ягод, чтобы максимально сохранить дары природы, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

Преимущества домашней сушки

Домашняя сушка плодов позволяет сохранить урожай на долгое время, особенно когда речь идет о продуктах, не подходящих для длительного хранения в свежем виде. Классические методы консервирования включают заморозку, маринование и квашение, однако сушка обладает особыми преимуществами.

При правильной сушке сохраняется до 97% витаминов, тогда как заморозка обеспечивает лишь 60%. Основные преимущества сушки включают:

  • Сохранение витаминов и питательных веществ.
  • Поддержание вкусовых качеств.
  • Гигиеничность — закрытая сушилка защищает продукты от загрязнений.
  • Быстрота процесса: от нескольких часов до 5 суток.
  • Увеличенный срок хранения — до года при комнатной температуре, несколько лет в морозильной камере.

Принцип работы сушилки

Сушилки, или дегидраторы, работают по простому принципу: при высоких температурах продукты теряют влагу. Каждая модель может иметь свои особенности, например, электрические дегидраторы оснащены нагревательным элементом и вентилятором, который обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха.

Виды сушилок

Существуют различные типы сушилок, различающиеся по способу подачи воздуха, мощности и материалам. Магазинные модели могут быть довольно дорогими, поэтому многие садоводы выбирают создание собственных сушилок. Рассмотрим несколько популярных способов:

  • Солнечная сушилка: это простой и доступный метод, подходящий для летнего времени. Необходима большая деревянная рама, сетка или тюлевые занавески. Изготавливается путем натяжения сетки на раму, после чего конструкция выставляется на солнце. Сушка занимает от 2 до 5 дней, однако необходимо защищать продукты от пыли и насекомых.
  • Подвесная сушилка: для создания требуется 3-4 пялец, сетчатая ткань и джутовый шнур. К пяльцам пришиваются отрезки ткани, после чего конструкция связывается и подвешивается. Это экономит пространство и защищает продукты от загрязнений.
  • Сушилка с нагревательной панелью: изготавливается из короба с нагревательным элементом, что позволяет значительно ускорить процесс сушки. Короб можно создать из фанеры или использовать старый шкаф. Температура в такой сушилке поддерживается в пределах 40-45 градусов.
  • Сушилка из старого холодильника: используется корпус холодильника с установленными внутри вентилятором и нагревательными элементами. Это позволяет эффективно сушить продукты за счет равномерного обдува теплым воздухом.

Существует множество способов создать сушилку для фруктов и овощей своими руками, что позволяет не только сохранить урожай, но и сэкономить средства на покупке оборудования. Выбор метода зависит от доступных материалов и предпочтений.

Уточнения

Сушка (высушивание) — тепломассообменный процесс удаления жидкости из твёрдых, жидких веществ или их смесей с помощью испарения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Дизайн и интерьер
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе Аудио 
Что делать, чтобы волосы росли длинными, красивыми и здоровыми
Красота и стиль
Что делать, чтобы волосы росли длинными, красивыми и здоровыми Аудио 
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Туризм
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
БМП M2 Bradley. Американский броневик униженный российскими воинами в зоне СВО Дмитрий Плотников Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён!
Артиллеристы на cуджанском направлении: 24 на 7 мы на дежурстве
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Последние материалы
Toyota RAV4: Современный кроссовер с характером и стилем
Подросткам посоветовали создавать портфолио для будущего трудоустройства
22 мини-спутника Starlink достигли орбиты благодаря запуску Falcon 9
От скалолазания до кайтсёрфинга: Бразилия покорила сердца любителей активного отдыха
Макияж с изюминкой: уникальные и необычные лайфхаки для создания стильных образов
Как создать комфортный интерьер для животных: советы по выбору мебели и декора
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта
Учёные выяснили, какие тренировки помогают в борьбе с голодом у женщин
Почему собаки так любят объедки? У этого явления есть, как минимум, две причины
Чабрец: секретное растение, спасающее от болезней и стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.