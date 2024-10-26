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Как сделать идеальную корзину на даче: простые шаги и советы

2:51
Садоводство

Корзина является необходимым предметом на даче, где она используется для хранения и транспортировки овощей и фруктов. Кроме того, небольшая декоративная корзинка может стать стильным элементом кухонного интерьера, придавая ему уют и оригинальность. В данном материале представлены инструкции по созданию различных корзин своими руками из различных материалов.

Как сделать идеальную корзину на даче: простые шаги и советы
Фото: Freepik by valeria_aksakova, PDM

Корзина из веревки

Изготовление корзины из веревки требует разнообразных материалов. Потребуются:

  • веревка из натуральных материалов;
  • плотная цветная нить для вязания;
  • ножницы;
  • иголка;
  • клей.

Этапы изготовления:

  1. Завязать плотную нить для вязания по периметру кончика веревки и намотать ее для формирования дна.
  2. Зафиксировать веревку клеем, обматывая дно.
  3. После завершения дна приступить к созданию стенок аналогичным образом.
  4. Сделать ручки в форме петель и закрепить их клеем.
  5. Декорировать ручки цветной нитью.

Совет: Чтобы придать изделию желаемую форму, можно использовать ведро или другую емкость.

Корзина из джута

Корзины из джута подходят для хранения овощей, фруктов и других предметов. Необходимые материалы:

  • джут;
  • ножницы;
  • крючок для вязания;
  • клей;
  • сантиметр.

Этапы изготовления:

  1. Обвязать плотную джутовую нить шпагатом, создавая дно.
  2. Начать вязание стенок без прибавок, когда дно готово.

Корзинка из бумаги

Бумажные изделия уникальны и могут быть сделаны самостоятельно. Для работы потребуются:

  • крафтовая бумага;
  • картонные основания;
  • шпажки;
  • лак или краска;
  • кожаный ремень;
  • клеевой пистолет.

Этапы изготовления:

  1. Нарезать бумагу и скрутить полоски в трубочки.
  2. Приклеить трубочки к картонному основанию.
  3. Приступить к плетению, фиксируя трубочки клеем.

Корзинка из ротанга

Ротанг — популярный материал для плетения. Для работы потребуются:

  • моток ротанга;
  • круглогубцы;
  • секатор;
  • шило;
  • емкость с водой и пульверизатор.

Этапы изготовления:

  1. Замочить ротанг в воде и подготовить прутья.
  2. Создать основу и продолжать плетение, следуя указанным инструкциям.

Корзина из лозы

Изготовление корзины из лозы может показаться сложным, но на самом деле это доступный процесс. Потребуются:

  • дрель;
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • грузик.

Этапы изготовления:

  1. Подготовить лозу, вымочив или выварив её.
  2. Сформировать дно и стены корзины, следуя пошаговым инструкциям.

Корзина является универсальным предметом, который можно создать с помощью различных материалов, от веревки до бумаги.

Уточнения

Корзи́на — плетёное изделие, служащее вместилищем для хранения вещей, для упаковки или переноски.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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