Как сделать идеальную корзину на даче: простые шаги и советы

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Корзина является необходимым предметом на даче, где она используется для хранения и транспортировки овощей и фруктов. Кроме того, небольшая декоративная корзинка может стать стильным элементом кухонного интерьера, придавая ему уют и оригинальность. В данном материале представлены инструкции по созданию различных корзин своими руками из различных материалов.

Фото: Freepik by valeria_aksakova, PDM

Корзина из веревки

Изготовление корзины из веревки требует разнообразных материалов. Потребуются:

веревка из натуральных материалов;

плотная цветная нить для вязания;

ножницы;

иголка;

клей.

Этапы изготовления:

Завязать плотную нить для вязания по периметру кончика веревки и намотать ее для формирования дна. Зафиксировать веревку клеем, обматывая дно. После завершения дна приступить к созданию стенок аналогичным образом. Сделать ручки в форме петель и закрепить их клеем. Декорировать ручки цветной нитью.

Совет: Чтобы придать изделию желаемую форму, можно использовать ведро или другую емкость.

Корзина из джута

Корзины из джута подходят для хранения овощей, фруктов и других предметов. Необходимые материалы:

джут;

ножницы;

крючок для вязания;

клей;

сантиметр.

Этапы изготовления:

Обвязать плотную джутовую нить шпагатом, создавая дно. Начать вязание стенок без прибавок, когда дно готово.

Корзинка из бумаги

Бумажные изделия уникальны и могут быть сделаны самостоятельно. Для работы потребуются:

крафтовая бумага;

картонные основания;

шпажки;

лак или краска;

кожаный ремень;

клеевой пистолет.

Этапы изготовления:

Нарезать бумагу и скрутить полоски в трубочки. Приклеить трубочки к картонному основанию. Приступить к плетению, фиксируя трубочки клеем.

Корзинка из ротанга

Ротанг — популярный материал для плетения. Для работы потребуются:

моток ротанга;

круглогубцы;

секатор;

шило;

емкость с водой и пульверизатор.

Этапы изготовления:

Замочить ротанг в воде и подготовить прутья. Создать основу и продолжать плетение, следуя указанным инструкциям.

Корзина из лозы

Изготовление корзины из лозы может показаться сложным, но на самом деле это доступный процесс. Потребуются:

дрель;

кусачки;

пассатижи;

грузик.

Этапы изготовления:

Подготовить лозу, вымочив или выварив её. Сформировать дно и стены корзины, следуя пошаговым инструкциям.

Корзина является универсальным предметом, который можно создать с помощью различных материалов, от веревки до бумаги.

Уточнения

Корзи́на — плетёное изделие, служащее вместилищем для хранения вещей, для упаковки или переноски.

