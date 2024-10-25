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Лучшие сорта желтой сливы: выберите идеальный для вашего сада

2:57
Садоводство

Желтая слива занимает особое место среди садоводов благодаря своему великолепному вкусу, высокой урожайности, неприхотливости в уходе и декоративным качествам. В период плодоношения деревья покрываются яркими желтыми плодами, которые не только радуют глаз, но и украшают сад, рассказывает опытный садовод Ольга Никонорова на сайте "Антонов сад".

Лучшие сорта желтой сливы: выберите идеальный для вашего сада
Фото: creativecommons.org by Stanislas PERRIN, CC BY-SA 3.0

Из сладких плодов с легкой кислинкой готовят разнообразные сладости, консервы на зиму и используют в свежем виде. Далее представлена подборка самых популярных и вкусных сортов желтой сливы с описанием.

Описание желтоплодной сливы

Желтая слива — это разновидность плодового растения с кожицей плодов медового, желтовато-зеленого или кремово-белого цвета. Родиной этого дерева считается Азия, а желтоплодный гибрид образовался в результате скрещивания дикой сливы с культурной алычой.

Желтые фрукты содержат большое количество растительной клетчатки, витаминов и минералов (кальций, фосфор, магний, кремний, железо и др.). В свежем и сушеном виде они обладают множеством полезных свойств: повышают иммунитет, улучшают зрение, нормализуют вес, очищают кишечник и способствуют регенерации клеток.

Преимущества желтой сливы

У желтоплодной сливы есть несколько преимуществ перед сортами с синими и красными плодами: высота взрослого растения составляет не более 7 метров, а многие разновидности способны самоопыляться (при наличии опылителей урожайность значительно возрастает). Также желтые фрукты считаются диетическими и подходят для употребления во время похудения.

Этот вид сливы успешно выращивается в разных регионах страны и устойчив к переменам погоды.

Популярные сорта желтой сливы

Выделяются несколько сортов желтоплодных слив, среди которых можно отметить:

  • Ранние и среднеранние сорта, которые созревают первыми, например, "Желтая медовая", "Яхонтовая", "Желтый (золотой) шар", и "Алтайская юбилейная".
  • Среднеспелые и среднепоздние сорта, такие как "Компотная" и "Хопты желтая".
  • Позднеспелые сорта, например, "Желтая Афаска" и "Золотистая крупная".

Болезни и вредители плодовой культуры

Желтая слива подвержена атакам различных вредителей и заболеваниям. К грибковым заболеваниям относятся коккомикоз, ржавчина и серая гниль. Вирусные заболевания, такие как оспа сливы и карликовость, также могут повредить растение.

К бактериальным заболеваниям относятся бактериальный ожог и корневой рак. Из вредителей можно отметить сливовую плодожорку, тлю и сливового долгоносика.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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