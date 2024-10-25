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Солнечные дни на даче: мастерим шляпу своими руками

3:33
Садоводство

Дачный сезон достиг своего пика. Яркое солнце делает нахождение под его лучами без головного убора небезопасным. Летние шляпы и косынки становятся важными аксессуарами для садоводов. В этом материале представлены простые способы создания шляпы для дачи своими руками, о которых рассказали авторы сайта "Антонов сад".

Солнечные дни на даче: мастерим шляпу своими руками
Фото: commons.wikimedia.org by Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0

Шляпа является незаменимым атрибутом для дачников. Для ее изготовления можно использовать разнообразные материалы, в зависимости от доступных ресурсов и времени. Тканевые шляпы часто шьют из джинсовой ткани, велюра или фетра. Рекомендуется выбирать натуральные легкие ткани, чтобы избежать перегрева в жаркую погоду.

Соломенные шляпы также пользуются популярностью благодаря своей практичности и удобству. Для быстрого создания головного убора можно использовать подручные материалы.

Как сделать шляпу из ткани

Необходимые материалы:

  • Отрез ткани (150x30 см);
  • Лента (ширина 1,5-2 см, длина 75 см);
  • Флизелин;
    Ножницы;
  • Нитки и иголка;
  • Бумага для выкроек;
  • Швейная машинка (по желанию).

Порядок изготовления:

  1. Подготовить бумажные выкройки: круг для верхней части, нижнюю часть с подгибом и два поля.
  2. Наложить выкройки на ткань и раскроить.
  3. Проклеить детали с помощью флизелина.
  4. Прошить задний средний шов нижней части шириной 1 см и проутюжить.
  5. Сметать и прострочить нижнюю и верхнюю части.
  6. Обработать срезы оверлоком.
  7. Прострочить задние средние швы полей, соединить их, вывернуть и оформить отделочные строчки.
  8. Прикрепить поля к нижней части панамы и при желании украсить шляпу лентой.

Как сделать шляпу из бумаги

Для быстрой защиты головы от солнца можно использовать бумагу или газету.

Необходимые материалы:

  • Лист бумаги или газеты (50x65 см);
  • Линейка;
  • Карандаш;
  • Клей.

Порядок изготовления:

  1. Сложить лист пополам и разгладить сгиб.
  2. Обозначить середину листа, отвернуть углы к середине.
  3. Отогнуть край листа и проклеить отвороты.
  4. Украсить отвороты по желанию.

Как сделать соломенную шляпу

Шляпа из соломы может служить долго, и ее может сделать каждый.

Необходимые материалы:

  • Солома;
  • Нитки и иголка;
  • Утюг;
  • Скалка.

Порядок изготовления:

  1. Подготовить солому, замочив ее в воде.
  2. Сплести соломенную ленту.
  3. Скрутить ленту в рулон и сшить ряды.
  4. Прокатывать скалкой каждые 4 ряда.
  5. Сформировать поля шляпы и украсить по желанию.

Как сделать шляпу из хлопка

Хлопковая шляпа подходит на любой размер головы благодаря шнурку.

Необходимые материалы:

  • Хлопковая ткань;
  • Нитки и иголка;
  • Ножницы;
  • Швейная машинка.

Порядок изготовления:

  1. Отрезать два куска ткани (55x40 см) и сложить лицевыми сторонами.
  2. Вырезать полукруг и заготовить место для шнурка.
  3. Прошить детали и вывернуть.
  4. Сделать шнурок и продеть его в шляпу.

Созданный головной убор будет удобным и стильным.

Уточнения

Шля́па (уменьш. шляпка) — головной убор, состоящий из двух частей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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