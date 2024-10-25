Солнечные дни на даче: мастерим шляпу своими руками

Дачный сезон достиг своего пика. Яркое солнце делает нахождение под его лучами без головного убора небезопасным. Летние шляпы и косынки становятся важными аксессуарами для садоводов. В этом материале представлены простые способы создания шляпы для дачи своими руками, о которых рассказали авторы сайта "Антонов сад".
Фото: commons.wikimedia.org by Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0
Шляпа является незаменимым атрибутом для дачников. Для ее изготовления можно использовать разнообразные материалы, в зависимости от доступных ресурсов и времени. Тканевые шляпы часто шьют из джинсовой ткани, велюра или фетра. Рекомендуется выбирать натуральные легкие ткани, чтобы избежать перегрева в жаркую погоду.
Соломенные шляпы также пользуются популярностью благодаря своей практичности и удобству. Для быстрого создания головного убора можно использовать подручные материалы.
Как сделать шляпу из ткани
Необходимые материалы:
Отрез ткани (150x30 см);
Лента (ширина 1,5-2 см, длина 75 см);
Флизелин; Ножницы;
Нитки и иголка;
Бумага для выкроек;
Швейная машинка (по желанию).
Порядок изготовления:
Подготовить бумажные выкройки: круг для верхней части, нижнюю часть с подгибом и два поля.
Наложить выкройки на ткань и раскроить.
Проклеить детали с помощью флизелина.
Прошить задний средний шов нижней части шириной 1 см и проутюжить.
Сметать и прострочить нижнюю и верхнюю части.
Обработать срезы оверлоком.
Прострочить задние средние швы полей, соединить их, вывернуть и оформить отделочные строчки.
Прикрепить поля к нижней части панамы и при желании украсить шляпу лентой.
Как сделать шляпу из бумаги
Для быстрой защиты головы от солнца можно использовать бумагу или газету.
Необходимые материалы:
Лист бумаги или газеты (50x65 см);
Линейка;
Карандаш;
Клей.
Порядок изготовления:
Сложить лист пополам и разгладить сгиб.
Обозначить середину листа, отвернуть углы к середине.
Отогнуть край листа и проклеить отвороты.
Украсить отвороты по желанию.
Как сделать соломенную шляпу
Шляпа из соломы может служить долго, и ее может сделать каждый.
Необходимые материалы:
Солома;
Нитки и иголка;
Утюг;
Скалка.
Порядок изготовления:
Подготовить солому, замочив ее в воде.
Сплести соломенную ленту.
Скрутить ленту в рулон и сшить ряды.
Прокатывать скалкой каждые 4 ряда.
Сформировать поля шляпы и украсить по желанию.
Как сделать шляпу из хлопка
Хлопковая шляпа подходит на любой размер головы благодаря шнурку.
Необходимые материалы:
Хлопковая ткань;
Нитки и иголка;
Ножницы;
Швейная машинка.
Порядок изготовления:
Отрезать два куска ткани (55x40 см) и сложить лицевыми сторонами.
Вырезать полукруг и заготовить место для шнурка.
Прошить детали и вывернуть.
Сделать шнурок и продеть его в шляпу.
Созданный головной убор будет удобным и стильным.
Уточнения
Шля́па (уменьш. шляпка) — головной убор, состоящий из двух частей.