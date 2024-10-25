Солнечные дни на даче: мастерим шляпу своими руками

3:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дачный сезон достиг своего пика. Яркое солнце делает нахождение под его лучами без головного убора небезопасным. Летние шляпы и косынки становятся важными аксессуарами для садоводов. В этом материале представлены простые способы создания шляпы для дачи своими руками, о которых рассказали авторы сайта "Антонов сад".

Фото: commons.wikimedia.org by Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0

Шляпа является незаменимым атрибутом для дачников. Для ее изготовления можно использовать разнообразные материалы, в зависимости от доступных ресурсов и времени. Тканевые шляпы часто шьют из джинсовой ткани, велюра или фетра. Рекомендуется выбирать натуральные легкие ткани, чтобы избежать перегрева в жаркую погоду.

Соломенные шляпы также пользуются популярностью благодаря своей практичности и удобству. Для быстрого создания головного убора можно использовать подручные материалы.

Как сделать шляпу из ткани

Необходимые материалы:

Отрез ткани (150x30 см);

Лента (ширина 1,5-2 см, длина 75 см);

Флизелин;

Ножницы;

Ножницы; Нитки и иголка;

Бумага для выкроек;

Швейная машинка (по желанию).

Порядок изготовления:

Подготовить бумажные выкройки: круг для верхней части, нижнюю часть с подгибом и два поля. Наложить выкройки на ткань и раскроить. Проклеить детали с помощью флизелина. Прошить задний средний шов нижней части шириной 1 см и проутюжить. Сметать и прострочить нижнюю и верхнюю части. Обработать срезы оверлоком. Прострочить задние средние швы полей, соединить их, вывернуть и оформить отделочные строчки. Прикрепить поля к нижней части панамы и при желании украсить шляпу лентой.

Как сделать шляпу из бумаги

Для быстрой защиты головы от солнца можно использовать бумагу или газету.

Необходимые материалы:

Лист бумаги или газеты (50x65 см);

Линейка;

Карандаш;

Клей.

Порядок изготовления:

Сложить лист пополам и разгладить сгиб. Обозначить середину листа, отвернуть углы к середине. Отогнуть край листа и проклеить отвороты. Украсить отвороты по желанию.

Как сделать соломенную шляпу

Шляпа из соломы может служить долго, и ее может сделать каждый.

Необходимые материалы:

Солома;

Нитки и иголка;

Утюг;

Скалка.

Порядок изготовления:

Подготовить солому, замочив ее в воде. Сплести соломенную ленту. Скрутить ленту в рулон и сшить ряды. Прокатывать скалкой каждые 4 ряда. Сформировать поля шляпы и украсить по желанию.

Как сделать шляпу из хлопка

Хлопковая шляпа подходит на любой размер головы благодаря шнурку.

Необходимые материалы:

Хлопковая ткань;

Нитки и иголка;

Ножницы;

Швейная машинка.

Порядок изготовления:

Отрезать два куска ткани (55x40 см) и сложить лицевыми сторонами. Вырезать полукруг и заготовить место для шнурка. Прошить детали и вывернуть. Сделать шнурок и продеть его в шляпу.

Созданный головной убор будет удобным и стильным.

Уточнения

Шля́па (уменьш. шляпка) — головной убор, состоящий из двух частей.

