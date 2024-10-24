Устранение мышей в саду: личный опыт и проверенные советы

3:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мыши-полевки являются постоянными спутниками земледельцев, обитающими в посевах, на полях, лугах и в садах. Они также нередко селятся в домах, подвалах, погребах и хозпостройках, причиняя значительный ущерб.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer, CC BY-SA 4.0

Полевая мышь может стать серьезным вредителем, приносящим больший вред, чем филлоксера на винограде или плодожорка на плодовых культурах, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Степанович Сидорович на сайте "Антонов сад".

В течение вегетационного периода можно предсказать количество грызунов и места возможного ущерба для растений. Превентивные меры борьбы с мышами стоит начинать уже с весны, продолжая их в летний период. Весной мыши чаще всего выходят на поля, а осенью возвращаются на зимовку в прежние места.

Зимой, в жилищах и скотных дворах, еще можно бороться с вредителями, однако в садах и на виноградниках эта борьба становится менее эффективной. Мыши способны повреждать глазки на лозах винограда, окольцовывать стволы яблонь, а также побеги малины и крыжовника.

В осень 1997 года произошло нашествие мышей, вызванное миграцией из Казахстана, что привело к массовым повреждениям деревьев на дачах. Многим садоводам, включая автора, пришлось сталкиваться с уничтожением яблонь и потерей урожая.

В свою очередь, зимой 2012-2013 гг. мыши вновь нанесли ущерб, свободно передвигаясь под толстым слоем снега. У садоводов были замечены объеденные яблони, и пострадали виноградники.

Летом и осенью 2016 года наблюдались норы грызунов, о чем автор предупреждал садоводов. В мягкую и снежную зиму 2016-2017 гг. мыши также нанесли большой вред, оставив деревья без коры и изрытую землю. Одной ядовитой приманки для защиты сада недостаточно.

Система борьбы с мышами состоит из трех ступеней:

Отпугивание : применяются репелленты, такие как креолин. Их смешивают с водой и используют для обработки опилок, которые размещают в саду.

: применяются репелленты, такие как креолин. Их смешивают с водой и используют для обработки опилок, которые размещают в саду. Отравленные приманки : приманки можно приобрести в садоводческих магазинах. Они раскладываются под кустами и деревьями, защищаясь от птиц пластиковыми бутылками.

: приманки можно приобрести в садоводческих магазинах. Они раскладываются под кустами и деревьями, защищаясь от птиц пластиковыми бутылками. Обработка химикатами: опрыскивание винограда раствором железного купороса и последующая обработка золой помогают защитить растения от повреждений. Зола прилипает к лозам и отпугивает мышей.

Дополнительные меры включают установку сеток, побелку деревьев с добавлением купороса и использование ловчего клея. Также рекомендуется содержание кошек, которые естественным образом контролируют численность грызунов.

Важно пробовать различные методы и системы борьбы с мышами, чтобы защитить свои насаждения от вредителей.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia).

