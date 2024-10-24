Устранение мышей в саду: личный опыт и проверенные советы

Мыши-полевки являются постоянными спутниками земледельцев, обитающими в посевах, на полях, лугах и в садах. Они также нередко селятся в домах, подвалах, погребах и хозпостройках, причиняя значительный ущерб.
Полевая мышь может стать серьезным вредителем, приносящим больший вред, чем филлоксера на винограде или плодожорка на плодовых культурах, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Степанович Сидорович на сайте "Антонов сад".
В течение вегетационного периода можно предсказать количество грызунов и места возможного ущерба для растений. Превентивные меры борьбы с мышами стоит начинать уже с весны, продолжая их в летний период. Весной мыши чаще всего выходят на поля, а осенью возвращаются на зимовку в прежние места.
Зимой, в жилищах и скотных дворах, еще можно бороться с вредителями, однако в садах и на виноградниках эта борьба становится менее эффективной. Мыши способны повреждать глазки на лозах винограда, окольцовывать стволы яблонь, а также побеги малины и крыжовника.
В осень 1997 года произошло нашествие мышей, вызванное миграцией из Казахстана, что привело к массовым повреждениям деревьев на дачах. Многим садоводам, включая автора, пришлось сталкиваться с уничтожением яблонь и потерей урожая.
В свою очередь, зимой 2012-2013 гг. мыши вновь нанесли ущерб, свободно передвигаясь под толстым слоем снега. У садоводов были замечены объеденные яблони, и пострадали виноградники.
Летом и осенью 2016 года наблюдались норы грызунов, о чем автор предупреждал садоводов. В мягкую и снежную зиму 2016-2017 гг. мыши также нанесли большой вред, оставив деревья без коры и изрытую землю. Одной ядовитой приманки для защиты сада недостаточно.
Система борьбы с мышами состоит из трех ступеней:
Дополнительные меры включают установку сеток, побелку деревьев с добавлением купороса и использование ловчего клея. Также рекомендуется содержание кошек, которые естественным образом контролируют численность грызунов.
Важно пробовать различные методы и системы борьбы с мышами, чтобы защитить свои насаждения от вредителей.
Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia).
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.