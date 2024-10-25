Подкормка хвойных: все, что нужно знать для красивого сада

4:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хвойные растения заметно отличаются от других видов, так как их характерные особенности заключаются в наличии хвои и острых иголок. Основные органы размножения хвойных — шишки. Для их здорового роста и привлекательного внешнего вида необходима своевременная подкормка. Об удобрениях для хвойных и особенностях их применения рассказывает садовод Ольга Никонорова на сайте "Антонов сад".

Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, CC BY-SA 3.0

Когда вносить подкормки для хвойных

Уход за хвойными требует особого подхода. В отличие от лиственных деревьев, хвойные растения не сбрасывают иголки зимой (кроме лиственницы). Каждая иголка может оставаться на дереве более 12 месяцев.

Полное обновление иголок происходит лишь раз в несколько лет, поэтому хвойные сильно реагируют на нехватку питательных веществ в почве, что может негативно сказываться на их внешнем виде.

Садовая земля часто оказывается неподходящей для хвойных, так как такие растения, как туя и кипарис, естественно произрастают на каменистых или песчаных грунтах. Это несоответствие приводит к желтению, потере и даже увяданию хвои.

Важно: Молодые хвойные требуют частых подкормок, тогда как взрослые деревья могут обходиться без них при условии соблюдения оптимальных климатических условий и качественного грунта.

Подкормка способствует поддержанию здоровья растений и насыщенности их окраски.

Удобрения для хвойных растений

Разные хвойные имеют свои потребности в питательных элементах в зависимости от времени года:

Азот важен весной и в начале лета, когда начинается активный рост. Он способствует развитию побегов. При недостатке азота хвоя теряет насыщенность, а деревья и кустарники начинают болеть. Лучшие источники — биогумус и компост. Однако осенью вносить азот не следует, так как это может привести к негативным последствиям.

важен весной и в начале лета, когда начинается активный рост. Он способствует развитию побегов. При недостатке азота хвоя теряет насыщенность, а деревья и кустарники начинают болеть. Лучшие источники — биогумус и компост. Однако осенью вносить азот не следует, так как это может привести к негативным последствиям. Магний необходим для фотосинтеза и активно используется весной и летом. Дефицит магния также может приводить к проблемам с хвоей.

необходим для фотосинтеза и активно используется весной и летом. Дефицит магния также может приводить к проблемам с хвоей. Кальций важен для хвойных, произрастающих на кислых почвах. Он содержится во многих комплексных удобрениях. Для раскисления почвы можно использовать доломитовую муку.

важен для хвойных, произрастающих на кислых почвах. Он содержится во многих комплексных удобрениях. Для раскисления почвы можно использовать доломитовую муку. Фосфор, калий и железо - ключевые элементы для молодых саженцев, которые нуждаются в них особенно в весенний и летний сезоны. Недостаток фосфора и калия вызывает замедление роста и изменение окраски иголок.

Подкормку нужно проводить с осторожностью: лучше недокормить, чем перекормить. Удобрения вносятся весной, летом и осенью. Последняя подкормка должна осуществляться за 2 месяца до заморозков.

Чем подкормить хвойные растения в саду

Стимуляторы роста, такие как Циркон и НВ-101, применяются для восстановления растений после зимы. При желтом или высохшем хвое такая обработка является первой помощью.

Существуют специализированные комплексные удобрения для хвойных:

Флоровит - подходит для различных хвойных пород.

- подходит для различных хвойных пород. Зеленая игла - содержит магний и серу.

- содержит магний и серу. Pokon - минеральное удобрение длительного действия.

- минеральное удобрение длительного действия. Калимагнезия, сульфат магния - также полезны.

Мульча из торфа, перегноя и компоста помогает растениям усваивать питательные вещества.

Как правильно вносить удобрения

Для подкормки следует выбирать специализированные препараты. Весной гранулы стимуляторов рассыпают по поверхности грунта, а после таяния снега вносят удобрения в жидком виде. В летние месяцы проводятся две подкормки в месяц.

Осенняя подкормка способствует повышению морозостойкости хвойных.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

