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Подкормка хвойных: все, что нужно знать для красивого сада

4:03
Садоводство

Хвойные растения заметно отличаются от других видов, так как их характерные особенности заключаются в наличии хвои и острых иголок. Основные органы размножения хвойных — шишки. Для их здорового роста и привлекательного внешнего вида необходима своевременная подкормка. Об удобрениях для хвойных и особенностях их применения рассказывает садовод Ольга Никонорова на сайте "Антонов сад".

Подкормка хвойных: все, что нужно знать для красивого сада
Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, CC BY-SA 3.0

Когда вносить подкормки для хвойных

Уход за хвойными требует особого подхода. В отличие от лиственных деревьев, хвойные растения не сбрасывают иголки зимой (кроме лиственницы). Каждая иголка может оставаться на дереве более 12 месяцев.

Полное обновление иголок происходит лишь раз в несколько лет, поэтому хвойные сильно реагируют на нехватку питательных веществ в почве, что может негативно сказываться на их внешнем виде.

Садовая земля часто оказывается неподходящей для хвойных, так как такие растения, как туя и кипарис, естественно произрастают на каменистых или песчаных грунтах. Это несоответствие приводит к желтению, потере и даже увяданию хвои.

Важно: Молодые хвойные требуют частых подкормок, тогда как взрослые деревья могут обходиться без них при условии соблюдения оптимальных климатических условий и качественного грунта.

Подкормка способствует поддержанию здоровья растений и насыщенности их окраски.

Удобрения для хвойных растений

Разные хвойные имеют свои потребности в питательных элементах в зависимости от времени года:

  • Азот важен весной и в начале лета, когда начинается активный рост. Он способствует развитию побегов. При недостатке азота хвоя теряет насыщенность, а деревья и кустарники начинают болеть. Лучшие источники — биогумус и компост. Однако осенью вносить азот не следует, так как это может привести к негативным последствиям.
  • Магний необходим для фотосинтеза и активно используется весной и летом. Дефицит магния также может приводить к проблемам с хвоей.
  • Кальций важен для хвойных, произрастающих на кислых почвах. Он содержится во многих комплексных удобрениях. Для раскисления почвы можно использовать доломитовую муку.
  • Фосфор, калий и железо - ключевые элементы для молодых саженцев, которые нуждаются в них особенно в весенний и летний сезоны. Недостаток фосфора и калия вызывает замедление роста и изменение окраски иголок.

Подкормку нужно проводить с осторожностью: лучше недокормить, чем перекормить. Удобрения вносятся весной, летом и осенью. Последняя подкормка должна осуществляться за 2 месяца до заморозков.

Чем подкормить хвойные растения в саду

Стимуляторы роста, такие как Циркон и НВ-101, применяются для восстановления растений после зимы. При желтом или высохшем хвое такая обработка является первой помощью.

Существуют специализированные комплексные удобрения для хвойных:

  • Флоровит - подходит для различных хвойных пород.
  • Зеленая игла - содержит магний и серу.
  • Pokon - минеральное удобрение длительного действия.
  • Калимагнезия, сульфат магния - также полезны.

Мульча из торфа, перегноя и компоста помогает растениям усваивать питательные вещества.

Как правильно вносить удобрения

Для подкормки следует выбирать специализированные препараты. Весной гранулы стимуляторов рассыпают по поверхности грунта, а после таяния снега вносят удобрения в жидком виде. В летние месяцы проводятся две подкормки в месяц.

Осенняя подкормка способствует повышению морозостойкости хвойных.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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