Подкормка хвойных: все, что нужно знать для красивого сада

Хвойные растения заметно отличаются от других видов, так как их характерные особенности заключаются в наличии хвои и острых иголок. Основные органы размножения хвойных — шишки. Для их здорового роста и привлекательного внешнего вида необходима своевременная подкормка. Об удобрениях для хвойных и особенностях их применения рассказывает садовод Ольга Никонорова на сайте "Антонов сад".
Уход за хвойными требует особого подхода. В отличие от лиственных деревьев, хвойные растения не сбрасывают иголки зимой (кроме лиственницы). Каждая иголка может оставаться на дереве более 12 месяцев.
Полное обновление иголок происходит лишь раз в несколько лет, поэтому хвойные сильно реагируют на нехватку питательных веществ в почве, что может негативно сказываться на их внешнем виде.
Садовая земля часто оказывается неподходящей для хвойных, так как такие растения, как туя и кипарис, естественно произрастают на каменистых или песчаных грунтах. Это несоответствие приводит к желтению, потере и даже увяданию хвои.
Важно: Молодые хвойные требуют частых подкормок, тогда как взрослые деревья могут обходиться без них при условии соблюдения оптимальных климатических условий и качественного грунта.
Подкормка способствует поддержанию здоровья растений и насыщенности их окраски.
Разные хвойные имеют свои потребности в питательных элементах в зависимости от времени года:
Подкормку нужно проводить с осторожностью: лучше недокормить, чем перекормить. Удобрения вносятся весной, летом и осенью. Последняя подкормка должна осуществляться за 2 месяца до заморозков.
Стимуляторы роста, такие как Циркон и НВ-101, применяются для восстановления растений после зимы. При желтом или высохшем хвое такая обработка является первой помощью.
Существуют специализированные комплексные удобрения для хвойных:
Мульча из торфа, перегноя и компоста помогает растениям усваивать питательные вещества.
Для подкормки следует выбирать специализированные препараты. Весной гранулы стимуляторов рассыпают по поверхности грунта, а после таяния снега вносят удобрения в жидком виде. В летние месяцы проводятся две подкормки в месяц.
Осенняя подкормка способствует повышению морозостойкости хвойных.
Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.