Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка, которая делает котлеты сухими — готовьте по новому рецепту
Как выбрать оригинальное напольное покрытие: лучшие идеи для интерьера
НОВАТЭК тормозит производство из-за переполненных газом хранилищ
Как из обычного оливье сделать роскошное блюдо, как в ресторане
Собчак прокомментировала агрессию Тома Холланда по отношению к Зендае: бесится
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля
Вкусные и полезные добавки к кошачьему рациону
Чем можно подпитать волосы: продукты для красоты и здоровья локонов
В России поход в магазин – стресс: тревел-блогерша сравнила потребительский опыт в США и России

Дерево свободы: как липа превратит ваш сад в райский уголок

2:16
Садоводство

Липа известна с древнейших времён, существовала ещё в эпоху динозавров. Это дерево пережило глобальные изменения климата и стало свидетелем значимых событий в истории. Липы играли важную роль в культуре разных стран.

Дерево свободы: как липа превратит ваш сад в райский уголок
Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Liesch, CC BY 4.0

Например, в Париже, в честь победы Французской революции, были высажены тысячи лип, что закрепило за этим деревом символику свободы и счастья, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

На территории России липы можно встретить от Урала до Карпат, а некоторые виды, такие как амурская и маньчжурская, отлично приживаются в суровых условиях Сибири и Дальнего Востока. Липы прекрасно смотрятся как в одиночных посадках, так и в живых изгородях, и часто используются для создания зелёных тоннелей.

Долговечность липы впечатляет — она может расти до 600 лет, легко переносит обрезку и не требует особого ухода, что делает её любимицей садоводов.

Существуют разные виды лип, высота которых может варьироваться от 20 до 40 метров, а форма крон — от пирамидальной до овальной. В тени липа растёт медленно и может напоминать кустарник, но на солнечных местах развивается быстро, формируя пышные кроны.

Липа — теневыносливое дерево, но предпочитает открытые солнечные участки, где демонстрирует более быстрый рост. Она также устойчива к ветрам благодаря своей мощной корневой системе. Взрослые деревья переносят засуху, однако молодые саженцы требуют регулярного полива.

Размножение липы возможно как семенами, так и стволовыми или корневыми отводками. Выращивание из семян — процесс долгий, от посева до полноценного деревца может пройти до 12 лет. Более быстрые способы включают укоренение ветвей или пересадку саженцев.

Липы, благодаря своей неприхотливости и эстетической привлекательности, часто высаживаются в садах и парках. Это дерево символизирует не только красоту, но и стойкость, что делает его прекрасным выбором для любого участка.

Уточнения

Ли́па (лат. Tília) — род древесных растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Экономика и бизнес
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины Аудио 
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области
Происшествия
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области Аудио 
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Туризм
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
БМП M2 Bradley. Американский броневик униженный российскими воинами в зоне СВО Дмитрий Плотников Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён!
Артиллеристы на cуджанском направлении: 24 на 7 мы на дежурстве
Чем смазать пироги, пирожки и булочки для получения румяной и блестящей корочки?
Чем смазать пироги, пирожки и булочки для получения румяной и блестящей корочки?
Последние материалы
Ошибка, которая делает котлеты сухими — готовьте по новому рецепту
Как выбрать оригинальное напольное покрытие: лучшие идеи для интерьера
БМП M2 Bradley. Американский броневик униженный российскими воинами в зоне СВО
НОВАТЭК тормозит производство из-за переполненных газом хранилищ
Как из обычного оливье сделать роскошное блюдо, как в ресторане
Собчак прокомментировала агрессию Тома Холланда по отношению к Зендае: бесится
Дерево свободы: как липа превратит ваш сад в райский уголок
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля
Вкусные и полезные добавки к кошачьему рациону
Чем можно подпитать волосы: продукты для красоты и здоровья локонов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.