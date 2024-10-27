Выращивайте арбузы везде: от юга до северных регионов

3:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Арбузы, ранее считавшиеся культурой исключительно южных регионов, сегодня успешно выращиваются по всей стране. На конец марта 2017 года в Госреестре РФ зарегистрировано 211 сортов и гибридов, адаптированных к различным климатическим условиям. Существуют разновидности, которые можно культивировать во всех регионах, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Основным объектом обсуждения становится столовый арбуз (Citrullus lanatus), известный своими сочными и сладкими плодами. Арбуз принадлежит к семейству Тыквенные, а его плод представляет собой многосемянную ягоду (тыквину).

Цветки и опыление

Цветки арбуза бывают женскими, мужскими и обоеполыми. Большинство сортов имеют обоеполые цветки, но встречаются и с однополыми. Опыляется растение перекрестно, что характерно для многих представителей Тыквенных.

Место для посадки

Для выращивания арбуза предпочтительно выбирать южную или юго-восточную сторону участка с хорошей защитой от ветра и отсутствием близко расположенных грунтовых вод. Грядки рекомендуется приподнимать до 15 см для лучшего дренажа и прогрева почвы.

Оптимальные почвы — супесчаные или песчаные с нейтральной реакцией. При осенней перекопке добавляются органические и фосфорно-калийные удобрения.

Арбуз не следует выращивать после родственных культур, а вот бобовые и капуста могут стать отличными предшественниками.

Посев и рассадный метод

Семена арбуза можно сеять сразу в грунт при прогреве почвы до +15…+16°С. После появления всходов их прореживают, оставляя сильные растения на расстоянии около 1 м. В теплицах расстояние может быть сокращено до 70 см.

Рассада помогает компенсировать короткий тёплый период. Высевать её нужно в начале мая в отдельные горшочки. Почву подготавливают из смеси дерновой земли, песка и торфа. При посадке на постоянное место рассаду высаживают в середине июня.

Уход за растениями

После образования плетей растения подкармливаются раствором коровяка или куриного помета. В фазе завязывания плодов вводятся фосфорно-калийные удобрения. Полив проводят редко, но обильно, особенно в период цветения. Важно прекращать полив на стадии созревания плодов.

В регионах с нестабильным климатом рекомендуется укрывать бахчу пленкой для поддержания температуры +25…+30°С. В южных районах для получения более крупных плодов удаляются верхушки побегов.

Сорта и гибриды

Для упрощения выбора арбузы разделены на 10 географических групп. Для прохладных регионов подходят раннеспелые сорта, для южных районов — сорта со средним и поздним сроком созревания.

Среди популярных сортов выделяются 'Огонек', 'Кримсон Свит' и 'АУ Продюсер'. 'Огонек' можно успешно выращивать в Нечерноземье, 'Кримсон Свит' отличается устойчивостью к болезням, а 'АУ Продюсер' славится высокой урожайностью.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

