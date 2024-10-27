Брусника: секреты выращивания и полезные свойства уникальной ягоды

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Брусника — это ягода, которая известна с давних времён и по-прежнему ценится за свой уникальный вкус и пользу. Она произрастает на обширных территориях лесов и болот, особенно в тайге и лесостепях. По объёму сбора уступает только клюкве, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

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Ягоды, листья и побеги этого растения богаты витаминами и микроэлементами. Из зелени готовят лечебные отвары, а само название брусники связано с древним словом "брусвяный", что значит "красный". Латинское название vitis-idaea переводится как "виноградная лоза с горы Ида", однако точная причина такого наименования не установлена.

Брусника относится к семейству вересковых и представляет собой низкий вечнозелёный кустарник высотой до 40 см. Её ярко-красные ягоды созревают в конце августа или начале сентября, а зелёные листья сохраняются под снегом до самой весны. Опыляют бруснику шмели и пчёлы, но также возможен процесс самоопыления.

Корни растения находятся в симбиозе с грибами, которые помогают поглощать из почвы минеральные вещества.

Размножается брусника как семенами, так и вегетативно — зелёными или одревесневшими черенками, а также деленками. Семенное размножение приводит к появлению ростков в конце июня, а вегетативный способ позволяет получить урожай уже на второй год.

Для посадки брусники подходят лёгкие, супесчаные или торфяные кислые почвы с уровнем pH 3-5. Торфяные участки дают более крупные ягоды и больший урожай. Однако растениям не подходят тяжёлые глинистые почвы или участки с застойной водой.

Брусника предпочитает солнечные места и регулярный полив, хотя и выдерживает засуху. Уход за растением включает мульчирование, полив, уничтожение сорняков и прореживание кустов для предотвращения загущения.

Брусника обладает отличной зимостойкостью, легко переносит морозы под снегом, а её цветочные почки могут повреждаться только при температурах ниже -4°C. Важно не забывать, что брусника подвержена грибковым заболеваниям, которые могут изменить цвет цветков и форму побегов.

Сбор урожая брусники начинается в конце июля и продолжается до заморозков. Ягоды можно сушить, замораживать, использовать для приготовления морсов и варенья. Листья собираются ранней весной или осенью для использования в лечебных целях.

Селекция привела к созданию множества сортов брусники, отличающихся урожайностью, размером ягод и декоративными качествами. Например, сорт 'Рубин' выделяется своими тёмно-красными ягодами и устойчивостью к морозам, а сорт 'Коралл' даёт два урожая в год.

Уточнения

Брусни́ка (лат. Vaccínium vítis-idaéa) — вечнозелёный кустарничек, вид рода Вакциниум (Vaccinium) семейства Вересковые.

