Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индия откроет свой первый частный завод по производству военных самолётов
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Врач раскрыла, какие продукты нужно потреблять каждый день, чтобы не заболеть раком
Три простых способа сэкономить на мебели и не потерять в качестве
Российско-китайская торговля укрепляется вопреки санкциям Запада
Осень: секреты сияющей кожи для женщин 35+
Агрессия кошки: 6 причин, почему питомец может кусаться
Прохор Шаляпин показал женщину своей мечты: шикарная
3 причины, по которым у вас могут быть большие, опухшие лодыжки

Брусника: секреты выращивания и полезные свойства уникальной ягоды

3:08
Садоводство

Брусника — это ягода, которая известна с давних времён и по-прежнему ценится за свой уникальный вкус и пользу. Она произрастает на обширных территориях лесов и болот, особенно в тайге и лесостепях. По объёму сбора уступает только клюкве, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

Брусника: секреты выращивания и полезные свойства уникальной ягоды
Фото: commons.wikimedia.org by Jonas Bergsten is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bergsten

Ягоды, листья и побеги этого растения богаты витаминами и микроэлементами. Из зелени готовят лечебные отвары, а само название брусники связано с древним словом "брусвяный", что значит "красный". Латинское название vitis-idaea переводится как "виноградная лоза с горы Ида", однако точная причина такого наименования не установлена.

Брусника относится к семейству вересковых и представляет собой низкий вечнозелёный кустарник высотой до 40 см. Её ярко-красные ягоды созревают в конце августа или начале сентября, а зелёные листья сохраняются под снегом до самой весны. Опыляют бруснику шмели и пчёлы, но также возможен процесс самоопыления.

Корни растения находятся в симбиозе с грибами, которые помогают поглощать из почвы минеральные вещества.

Размножается брусника как семенами, так и вегетативно — зелёными или одревесневшими черенками, а также деленками. Семенное размножение приводит к появлению ростков в конце июня, а вегетативный способ позволяет получить урожай уже на второй год.

Для посадки брусники подходят лёгкие, супесчаные или торфяные кислые почвы с уровнем pH 3-5. Торфяные участки дают более крупные ягоды и больший урожай. Однако растениям не подходят тяжёлые глинистые почвы или участки с застойной водой.

Брусника предпочитает солнечные места и регулярный полив, хотя и выдерживает засуху. Уход за растением включает мульчирование, полив, уничтожение сорняков и прореживание кустов для предотвращения загущения.

Брусника обладает отличной зимостойкостью, легко переносит морозы под снегом, а её цветочные почки могут повреждаться только при температурах ниже -4°C. Важно не забывать, что брусника подвержена грибковым заболеваниям, которые могут изменить цвет цветков и форму побегов.

Сбор урожая брусники начинается в конце июля и продолжается до заморозков. Ягоды можно сушить, замораживать, использовать для приготовления морсов и варенья. Листья собираются ранней весной или осенью для использования в лечебных целях.

Селекция привела к созданию множества сортов брусники, отличающихся урожайностью, размером ягод и декоративными качествами. Например, сорт 'Рубин' выделяется своими тёмно-красными ягодами и устойчивостью к морозам, а сорт 'Коралл' даёт два урожая в год.

Уточнения

Брусни́ка (лат. Vaccínium vítis-idaéa) — вечнозелёный кустарничек, вид рода Вакциниум (Vaccinium) семейства Вересковые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как создать уют в прихожей: 5 обязательных предметов
Дизайн и интерьер
Как создать уют в прихожей: 5 обязательных предметов Аудио 
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови Аудио 
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Популярное
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости

Установка аккумулятора с отличной емкостью от рекомендованной не приведет к критическим поломкам автомобиля, но важно соблюдать правила эксплуатации.

Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Последние материалы
Осень: секреты сияющей кожи для женщин 35+
Агрессия кошки: 6 причин, почему питомец может кусаться
Прохор Шаляпин показал женщину своей мечты: шикарная
3 причины, по которым у вас могут быть большие, опухшие лодыжки
Интенсивные тренировки против голода: новое исследование влияния физической нагрузки на гормон голода
28 октября: День освобождения Украины, "сухой закон" и загадка взрыва линкора
Клава Кока показала интерьер квартиры, в которой завершает ремонт
Певец Джастин Бибер опубликовал фото со свидания с женой
Иван Чуйков показал Агату Муцениеце в гримёрке в провокационном наряде
Овощной физалис: редкий гость на огородах и идеальный ингредиент для варенья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.