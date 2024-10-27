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Овощной физалис: редкий гость на огородах и идеальный ингредиент для варенья

2:34
Садоводство

Декоративные растения часто привлекают внимание, но в саду выращиваются и овощные культуры. Останавливаться на распространённых видах, таких как помидоры, огурцы или капуста, смысла нет — информация об их посеве, уходе, сроках уборки и консервировании уже подробно освещена на сайте.

Овощной физалис: редкий гость на огородах и идеальный ингредиент для варенья
Фото: commons.wikimedia.org by Hüseyin Cahid Doğan, CC BY-SA 4.0

Даже начинающие садоводы смогут легко разобраться, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

Сегодня в центре внимания — овощной физалис (Physális philadélphica), который относится к экзотическим культурам и редко встречается на обычных огородах. Плоды физалиса можно использовать для салатов, рагу, икры, пастилы или цукатов.

Они также идеально подходят для маринования и квашения, а варенье из физалиса отличается необычным вкусом. В свежем виде вкус этого овоща напоминает зелёный помидор, поэтому чаще его используют для приготовления варенья.

Для варенья потребуется 1 кг спелых плодов и 1-1,2 кг сахара. Процесс начинается с очистки плодов от чехликов и промывки в горячей воде. Плотная кожура прокалывается зубочисткой в нескольких местах.

Варка сиропа проходит поэтапно: на 300 мл воды добавляется 0,5 кг сахара. Чтобы улучшить аромат и вкус, в сироп можно добавить дольку лимона с кожурой, который придаёт варенью цитрусовую нотку и лёгкую кислинку.

В дополнение к лимону можно использовать любые ингредиенты по вкусу: апельсин, лайм, корицу, ваниль, имбирь, ананас. Это меняет вкус и запах варенья, позволяя каждому выбрать свой вариант.

После остывания сироп заливается на плоды, и варенье варится на медленном огне, постепенно добавляя сахар. Готовый продукт сохраняет целостность плодов, а сироп становится похожим на желе.

Вырастить физалис на рынке не всегда возможно, поэтому его культивирование начинается с посева в открытый грунт в апреле. Это растение неприхотливо, предпочитает солнечные места и устойчиво к засухе.

Полив осуществляется по мере необходимости, удобрения используются исключительно органические. Взрослые кусты подвязываются к опорам, а весной растение пересеивается, так как оно не переносит зимних морозов.

Уточнения

Физа́лис (лат. Phýsalis) — самый крупный род растений семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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