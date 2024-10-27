Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты минимализма: как сократить использование дезодорантов
Лариса Долина высказалась о диете, поедая манты в ресторане
Искусство минимализма: секреты создания гармоничного пространства
5 упражнений на растяжку перед сном
Ани Лорак призналась, что была готова к предложению от возлюбленного
Водители и менеджеры стали лидерами спроса на рынке труда России
Сарик Андреасян объяснил, почему перестал звать на съёмки актёра Дмитрия Нагиева
Названы 5 глупых ошибок на круговом перекрестке, за которые ГАИ штрафует и лишает прав
Секреты долголетия кошек: как обеспечить питомцу счастливую жизнь

Гравийный сад: как создать уникальный ландшафт своими руками

2:05
Садоводство

Гравийный сад сегодня перестал быть редкостью в ландшафтном дизайне, хотя еще несколько десятилетий назад подобные решения казались чем-то необычным и экзотическим. Современные сады в Европе и на Востоке широко используют гравий для создания как декоративных элементов, так и функциональных зон отдыха.

Гравийный сад: как создать уникальный ландшафт своими руками
Фото: commons.wikimedia by Daderot, CC BY-SA 3.0

Он подходит для оформления дорожек, площадок с фонтанами и даже имитации природных водоемов, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

Гравий имеет множество преимуществ. Основное из них — экологичность. Этот природный материал не мешает почве "дышать" и впитывать воду, не нарушает естественный обмен воздуха для корней растений, а также способен защищать почву от перегрева в жаркие дни.

Кроме того, его декоративные качества делают его отличной заменой газона и плиточного покрытия, особенно на участках с трудными для посадок условиями — на каменистой почве, влажных или засушливых зонах.

Гравий может быть разного размера и цвета, что позволяет создавать уникальные ландшафтные композиции. Его можно сочетать с различными материалами: большими валунами, стеклом, деревом и металлом.

Гравийный сад может стать прекрасным решением для участков, где создание газонов или клумб затруднено. Например, тенистые уголки сада могут преобразиться с использованием гравия и тенелюбивых растений, таких как папоротники и мхи.

Создание гравийного сада требует минимальных навыков, но значительных усилий. Важно подготовить участок, уложить дренаж и установить подложку, чтобы избежать роста сорняков.

Сочетая гравий с низкорослыми кустарниками и почвопокровными растениями, можно добиться удивительных результатов. Простота ухода делает гравийный сад практичным решением, которое остается красивым в любое время года.

Уточнения

Гра́вий (реже хрящ) — рыхлая крупнообломочная (псефитовая) осадочная горная порода, сложенная окатанными обломками пород (иногда содержит обломки минералов размером 2-10 мм), образовавшихся в результате естественного разрушения (под действием экзогенных процессов) твёрдых горных пород.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Что делать, чтобы волосы росли длинными, красивыми и здоровыми
Красота и стиль
Что делать, чтобы волосы росли длинными, красивыми и здоровыми Аудио 
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови Аудио 
Популярное
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости

Установка аккумулятора с отличной емкостью от рекомендованной не приведет к критическим поломкам автомобиля, но важно соблюдать правила эксплуатации.

Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями
Последние материалы
Искусство минимализма: секреты создания гармоничного пространства
5 упражнений на растяжку перед сном
Ани Лорак призналась, что была готова к предложению от возлюбленного
Водители и менеджеры стали лидерами спроса на рынке труда России
Сарик Андреасян объяснил, почему перестал звать на съёмки актёра Дмитрия Нагиева
Названы 5 глупых ошибок на круговом перекрестке, за которые ГАИ штрафует и лишает прав
Секреты долголетия кошек: как обеспечить питомцу счастливую жизнь
Айза-Лилуна Ай в грубой форме обратилась к бывшей подруге Алёне Водонаевой: не зли меня
Древние тараканы использовали камуфляж: открытие в Бристольском музее
Актриса Яна Поплавская обвинила Леди Гагу в плагиате
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.