Песок — секрет успешного садоводства: всё, что нужно знать

4:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Песок, простой и полезный материал, активно используется в дачном деле. Представляет собой измельчённые и обточенные водой частицы горных пород, песок при умелом подходе способен существенно улучшить физиологические свойства почвы.

Фото: www.flickr.com by Питер Крейвен, CC BY 2.0

Одним из основных свойств песка является его способность накапливать и сохранять тепло. Это свойство активно используется при добавлении песка в тяжёлые почвы, особенно в глинистые и суглинистые, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

Глина, впитывающая воду, при высыхании сжимается и образует трещины, что негативно сказывается на растениях. Песок, в свою очередь, способствует дренажу, улучшая состояние глинистой почвы.

Разнообразие песка

Песок бывает различных видов: речной, карьерный, кварцевый и другие. Для дачных нужд чаще всего используется речной песок. В почвах, насыщенных речным песком, корни растений чувствуют себя комфортно, ветвятся и свободно разрастаются. Песок также отлично подходит для укоренения черенков растений, не повреждая их нежные корешки при пересадке.

Помимо дренажа, песок способствует сохранению влаги в почве и может использоваться как мульчирующий материал. Даже под тонким слоем песка почва остаётся влажной, что помогает избежать иссушения корней при нерегулярном поливе.

Растения на песчаных почвах

На песчаных и супесчаных почвах хорошо приживаются неприхотливые растения, такие как васильки, ирисы, маки и другие. Также успешно растут ягодные кустарники, такие как смородина и жимолость, которые укрепляют пористую песчаную почву.

Хвойные деревья и плодово-ягодные культуры, такие как вишня и яблоня, также хорошо адаптируются к песчаным грунтам. Особенно успешно развивается виноград, который не страдает от филлоксер, благодаря песчаным почвам.

Удобрение песчаных почв

Песчаные почвы пористы и насыщены кислородом, что позволяет растениям быстро усваивать минеральные и органические удобрения. Однако песок не удерживает питательные вещества, поэтому для улучшения структуры почвы рекомендуется добавлять глину.

При приготовлении почвенной смеси содержание глины должно составлять не менее 30%. Внесённые удобрения действуют всего на год, поэтому рекомендуется удобрять почву весной, а навоз и торф — осенью.

Для улучшения физиологических свойств песчаных почв полезно добавлять компост, а также древесную золу, которая обогащает почву полезными элементами. Золу следует вносить с осторожностью, не смешивая с азотными удобрениями.

Использование песка в почвенных смесях

Песок используется как дренирующий материал и может быть добавлен в различные почвенные смеси. Например, тяжёлая смесь состоит из дерновой земли, перегноя и песка (3:1:1), а лёгкая — из земли, перегноя и песка (1:3:1).

Молодым растениям необходимы лёгкие, хорошо дренированные почвы, тогда как для луковичных и мощных деревьев подойдут более тяжёлые грунты.

Уязвимость песчаных почв

Песчаные и супесчаные почвы легко поддаются эрозии, поэтому рекомендуется располагать грядки поперёк склонов и засыпать овражки, образующиеся после дождей. Добавление глины и перегноя поможет улучшить структуру почвы. При посадке саженцев следует учитывать проседание почвы и подвязывать растения к колышкам.

Песок на даче имеет множество применений: им засыпают садовые дорожки, детские песочницы и используют при строительстве.

Уточнения

Песо́к — рыхлая осадочная горная порода, а также искусственный материал, состоящий из зёрен горных пород.

