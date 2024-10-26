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Лук репчатый: лучшее лекарство из вашего огорода

2:54
Садоводство

Лук как культурное растение сопровождает человека на протяжении веков. В древние времена в Египте, Греции и Риме лук ценился не только как пищевое и лекарственное растение, но и как важный атрибут религиозных ритуалов и захоронений. Считалось, что лук — это обязательная пища для царей в загробной жизни, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

Лук репчатый: лучшее лекарство из вашего огорода
Фото: commons.wikimedia.org by MariuszCommons, CC BY-SA 4.0

Латинское название рода Allium происходит от кельтского слова "all", что переводится как "жгучий", что связано с характерным острым вкусом. Видовое название cepa, также кельтского происхождения, означает "голова", отсылая к форме луковицы.

История лука

В Древнем Египте лук почитался как священное растение, посвященное богине Изиде, а также использовался в ритуалах. В античных цивилизациях лук придавал храбрость и силу, поэтому солдаты включали его в свой рацион.

Известно, что английский король Ричард Львиное Сердце носил луковый амулет, а во время крестовых походов 8 луковиц могли обменять на одного пленного француза.

Лук репчатый (Allium cepa) — это многолетнее или двулетнее растение, родиной которого считается Юго-Западная Азия. Луковицы могут иметь разные формы: приплюснутые, округлые, яйцевидные, конические и веретенообразные.

Цвет внешних чешуй может варьироваться от желтого до фиолетового и белого. Внутренние чешуи мясистые и отличаются по толщине в зависимости от вида и сорта.

Выращивание и использование

Лук репчатый является обычным растением в огородах и радует глаз ранней весенней зеленью. Наибольшей декоративности он достигает в период цветения, однако для получения крупных луковиц цветочные стрелки лучше удалять.

Для успешного роста рекомендуется выбирать плодородные нейтральные почвы с хорошей аэрацией. Лучшие предшественники для лука — бобовые, ранний картофель и огурцы. Севок необходимо высаживать на расстоянии 4-5 см, а между рядами оставить 15-20 см. Глубина посадки севка составляет 4-6 см.

Лук репчатый используется как овощное, пряное и лекарственное растение. В пищу идут как луковицы, так и молодые листья и побеги, которые могут употребляться в свежем, жареном, отварном и маринованном виде.

Луковицы славятся своим широким спектром лечебного действия: они обладают антимикробными, противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами, а также способствуют улучшению пищеварения и повышению аппетита.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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