Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аль Пачино пыталась похитить одна из поклонниц
Несколько капель магии: что добавлять в кофе для насыщенного вкуса
Возлюбленная Павла Дурова опубликовала их свежий совместный снимок
Учёные обнаружили ген, влияющий на вероятность рождения девочек
Виктория Бекхэм осудила сына из-за романа с девушкой, которая на 10 лет старше
Как выбрать качественный корм для вашей кошки
Фисташковый бум в Дубае: как видеоролик в соцсетях создал шоколадную лихорадку
Делаем прихожую уютной и стильной: идеи для недорогого преображения
Как приготовить жареную картошку, которая порадует каждого

Вкусный и полезный редис: секреты успешного выращивания

3:12
Садоводство

Редиска, часто ассоциирующаяся с фильмом "Джентльмены удачи", на самом деле представляет собой полезный и вкусный корнеплод, который можно найти на дачах. Это одно из первых овощей, доступных ранней весной, обладающее противомикробными свойствами, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

Вкусный и полезный редис: секреты успешного выращивания
Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, CC BY-SA 4.0

Общая информация о редисе

Редис относится к семейству капустных, с наибольшей распространённостью среди однолетних европейских сортов, которые дают урожай в первый год. Существуют также двухлетние китайские сорта, у которых корнеплод созревает в первый год, а семена — на второй. Чаще всего на дачах выращивают именно однолетние сорта.

Корнеплоды могут быть округлыми, плоскоокруглыми или цилиндрическими, а их окраска варьируется от насыщенного красного до белого, фиолетового и желтого.

Условия для выращивания

Для успешного роста редиса необходимо выбрать солнечное место, защищенное от ветров. Хорошие результаты можно получить, если корнеплоды будут находиться на солнце более половины дня. Эта культура предпочитает легкие рыхлые почвы, и отсутствие проблем с урожайностью возможно при слабокислой или нейтральной реакции почвы.

Каждый год рекомендуется менять место для посева, избегая предшественников из семейства капустных, так как это может привести к накоплению вредных микроорганизмов.

Подготовка почвы и посев

Перед посевом редиса почву необходимо подготовить, добавляя органические удобрения. Рекомендуется вносить перегной или компост и рыхлить землю. Сеять редис можно сразу в открытый грунт с возможностью проведения повторных посевов в течение лета.

Первый посев осуществляется в конце марта, за ним следуют новые посевы в конце апреля или начале мая и в конце июля для получения редиса к концу лета.

Уход за растениями

Уход за редисом включает в себя прополку, полив и подкормку. Важно поддерживать равномерный полив, так как недостаток или избыток влаги может негативно сказаться на вкусе корнеплодов. На скудных почвах необходима дополнительная подкормка.

Сорта редиса

Существует множество сортов редиса с различными сроками созревания и вкусовыми качествами. Некоторые популярные сорта включают:

  • "Заря" — ранний сорт, который созревает за 20-26 дней, с плотной сочной мякотью и острым вкусом.
  • "Ранний красный" — созревает за 25-30 дней, имеет нежную мякоть и устойчив к стрелкованию.
  • "Французский завтрак" — плоды цилиндрические, созревают за 20-23 дня и имеют слабоострый вкус.
  • "Гелиос" — округлый корнеплод желтого цвета, созревает за 20-30 дней с нежным вкусом.

Основное внимание следует уделить выбору сорта в зависимости от вкусовых предпочтений и условий выращивания.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Авто
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Домашние животные
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Экономика и бизнес
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Последние материалы
Принц Уильям не простил королеве Камилле разрушенный брак Карла III и принцессы Дианы
Что делать, чтобы волосы росли длинными, красивыми и здоровыми
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Эксперт раскрыла правило богатырского иммунитета осенью
Инвестиции в России: эксперт советует забыть про рискованные активы и вкладывать деньги в банк
Садальский отреагировал на идею об экстрадиции Чубайса в Россию
Анастасия Решетова вместе с сыном покинули Россию
Как превратить котлеты в кулинарный шедевр с необычными ингредиентами
Анна Заворотнюк раскрыла, как справляется с потерей матери
Четыре оригинальных способа сделать чай полезнее для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.