Вкусный и полезный редис: секреты успешного выращивания

3:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Редиска, часто ассоциирующаяся с фильмом "Джентльмены удачи", на самом деле представляет собой полезный и вкусный корнеплод, который можно найти на дачах. Это одно из первых овощей, доступных ранней весной, обладающее противомикробными свойствами, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, CC BY-SA 4.0

Общая информация о редисе

Редис относится к семейству капустных, с наибольшей распространённостью среди однолетних европейских сортов, которые дают урожай в первый год. Существуют также двухлетние китайские сорта, у которых корнеплод созревает в первый год, а семена — на второй. Чаще всего на дачах выращивают именно однолетние сорта.

Корнеплоды могут быть округлыми, плоскоокруглыми или цилиндрическими, а их окраска варьируется от насыщенного красного до белого, фиолетового и желтого.

Условия для выращивания

Для успешного роста редиса необходимо выбрать солнечное место, защищенное от ветров. Хорошие результаты можно получить, если корнеплоды будут находиться на солнце более половины дня. Эта культура предпочитает легкие рыхлые почвы, и отсутствие проблем с урожайностью возможно при слабокислой или нейтральной реакции почвы.

Каждый год рекомендуется менять место для посева, избегая предшественников из семейства капустных, так как это может привести к накоплению вредных микроорганизмов.

Подготовка почвы и посев

Перед посевом редиса почву необходимо подготовить, добавляя органические удобрения. Рекомендуется вносить перегной или компост и рыхлить землю. Сеять редис можно сразу в открытый грунт с возможностью проведения повторных посевов в течение лета.

Первый посев осуществляется в конце марта, за ним следуют новые посевы в конце апреля или начале мая и в конце июля для получения редиса к концу лета.

Уход за растениями

Уход за редисом включает в себя прополку, полив и подкормку. Важно поддерживать равномерный полив, так как недостаток или избыток влаги может негативно сказаться на вкусе корнеплодов. На скудных почвах необходима дополнительная подкормка.

Сорта редиса

Существует множество сортов редиса с различными сроками созревания и вкусовыми качествами. Некоторые популярные сорта включают:

"Заря" — ранний сорт, который созревает за 20-26 дней, с плотной сочной мякотью и острым вкусом.

"Ранний красный" — созревает за 25-30 дней, имеет нежную мякоть и устойчив к стрелкованию.

"Французский завтрак" — плоды цилиндрические, созревают за 20-23 дня и имеют слабоострый вкус.

"Гелиос" — округлый корнеплод желтого цвета, созревает за 20-30 дней с нежным вкусом.

Основное внимание следует уделить выбору сорта в зависимости от вкусовых предпочтений и условий выращивания.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

