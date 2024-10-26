Шелковица: древнее дерево с уникальным наследием

4:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Шелковица, также известная как тутовое дерево, известна с времён царя Ивана IV, когда в России началось производство природного шелка для царского двора. Листья этого дерева служили кормом для тутового шелкопряда, из коконов которого получали шелк. Пётр I также высоко ценил шелковицу и издал указ о запрете её вырубки.

Фото: commons.wikimedia.org by Eric Schmuttenmaer, CC BY-SA 2.0

В разных странах деревья шелковицы продолжают использоваться для производства настоящего шелка, однако в России данное производство практически не развито, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

Шелковица относится к семейству Тутовые и включает множество высокорослых деревьев и кустарников. Ягоды являются соплодиями мини-орешков с сросшимися околоплодниками. На территории России наиболее известны белая и черная шелковица, но в дикой природе также встречается кормовая, или атласная, шелковица.

В Северной Америке произрастает несъедобная красная шелковица, известная своей ценной древесиной. Выведено более 400 сортов тутового дерева.

Листья белой шелковицы нежные, а шелк, получаемый из неё, отличается высшим качеством. Плоды могут быть белыми, желтоватыми или розовыми, с сочной и сладкой мякотью, хотя встречаются и тёмные варианты. Белая шелковица обладает хорошей морозостойкостью и распространена повсеместно. У дерева имеется толстая кора серого цвета.

Черная шелковица, родом с Юга, из Ирана, не подходит для кормления шелкопрядов, так как её листья слишком грубы. Однако её фиолетово-черные плоды имеют гастрономический интерес, сладкие с кислинкой и внешне напоминают ежевику.

кусовые характеристики черной шелковицы богаче, чем у белой. Дерево теплолюбиво, хотя существуют морозостойкие сорта, и кора черной шелковицы красно-бурая.

Шелковичное дерево может достигать 35 м в высоту, но в саду рекомендуется формировать крону на уровне 2-3 м. Шелковица живет очень долго, 200-300 лет. Урожай можно ожидать на пятый год после посадки, а с привитых деревьев — ещё раньше. Дерево в возрасте 10 лет может дать до 100 кг плодов.

Растения шелковицы могут быть самоопыляющимися или двудомными. В зависимости от типа выбирается количество саженцев. Шелковица часто используется в ландшафтном дизайне благодаря её плодовитости и устойчивости к городским условиям. Декоративные формы, такие как плакучая шелковица, становятся всё более популярными.

Методы размножения шелковицы

Семенами : Этот метод используют селекционеры для адаптации шелковицы к суровым условиям или для получения подвоя. Семена стратифицируют в течение 2 месяцев.

: Этот метод используют селекционеры для адаптации шелковицы к суровым условиям или для получения подвоя. Семена стратифицируют в течение 2 месяцев. Вегетативно: Шелковицу можно размножать порослью, отводками, зелеными черенками и прививкой. Прививка используется для культурных сортов.

Посадка и уход за шелковицей

Сажать шелковицу предпочтительно на рыхлых почвах. При посадке важно учитывать, какую форму дерева планируется создать. Расстояние между растениями должно быть 0,5 м, а между рядами — около 3 м. Корни шелковицы очень хрупкие, поэтому с ними нужно обращаться бережно.

Полив необходим для поддержания здоровья дерева, особенно в первой половине лета. Обрезка осуществляется для формирования кроны и удаления обмерзших приростов.

Сбор урожая: Ягоды созревают с конца мая по август. Спелые ягоды легко осыпаются, поэтому рекомендуется заранее подстелить ткань или пленку.

Шелковица используется в народной медицине. Кора обладает глистогонным эффектом, настой ягод помогает при кашле, а сок ягод лечит воспаления слизистой. Из ягод можно готовить варенье или употреблять их в свежем виде.

Популярные сорта шелковицы

'Черная баронесса' — крупные ягоды с высокой урожайностью.

'ШелЛИ №150' — высокоурожайный сорт с крупными ягодами.

'Белая нежность' — нежные и водянистые плоды, не подлежащие транспортировке.

'Луганочка' — сладкие кремово-розовые плоды с высокой урожайностью.

Уточнения

Шелкови́ца также Тутовник, тутовое дерево, тютина (лат. Morus), — род растений семейства Тутовые (Moraceae), состоящий из 17 видов листопадных деревьев, распространённых в тёплом умеренном и субтропических поясах Евразии, Африки и Северной Америки.

