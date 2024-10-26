Шелковица: древнее дерево с уникальным наследием

Шелковица, также известная как тутовое дерево, известна с времён царя Ивана IV, когда в России началось производство природного шелка для царского двора. Листья этого дерева служили кормом для тутового шелкопряда, из коконов которого получали шелк. Пётр I также высоко ценил шелковицу и издал указ о запрете её вырубки.
В разных странах деревья шелковицы продолжают использоваться для производства настоящего шелка, однако в России данное производство практически не развито, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".
Шелковица относится к семейству Тутовые и включает множество высокорослых деревьев и кустарников. Ягоды являются соплодиями мини-орешков с сросшимися околоплодниками. На территории России наиболее известны белая и черная шелковица, но в дикой природе также встречается кормовая, или атласная, шелковица.
В Северной Америке произрастает несъедобная красная шелковица, известная своей ценной древесиной. Выведено более 400 сортов тутового дерева.
Листья белой шелковицы нежные, а шелк, получаемый из неё, отличается высшим качеством. Плоды могут быть белыми, желтоватыми или розовыми, с сочной и сладкой мякотью, хотя встречаются и тёмные варианты. Белая шелковица обладает хорошей морозостойкостью и распространена повсеместно. У дерева имеется толстая кора серого цвета.
Черная шелковица, родом с Юга, из Ирана, не подходит для кормления шелкопрядов, так как её листья слишком грубы. Однако её фиолетово-черные плоды имеют гастрономический интерес, сладкие с кислинкой и внешне напоминают ежевику.
кусовые характеристики черной шелковицы богаче, чем у белой. Дерево теплолюбиво, хотя существуют морозостойкие сорта, и кора черной шелковицы красно-бурая.
Шелковичное дерево может достигать 35 м в высоту, но в саду рекомендуется формировать крону на уровне 2-3 м. Шелковица живет очень долго, 200-300 лет. Урожай можно ожидать на пятый год после посадки, а с привитых деревьев — ещё раньше. Дерево в возрасте 10 лет может дать до 100 кг плодов.
Растения шелковицы могут быть самоопыляющимися или двудомными. В зависимости от типа выбирается количество саженцев. Шелковица часто используется в ландшафтном дизайне благодаря её плодовитости и устойчивости к городским условиям. Декоративные формы, такие как плакучая шелковица, становятся всё более популярными.
Сажать шелковицу предпочтительно на рыхлых почвах. При посадке важно учитывать, какую форму дерева планируется создать. Расстояние между растениями должно быть 0,5 м, а между рядами — около 3 м. Корни шелковицы очень хрупкие, поэтому с ними нужно обращаться бережно.
Полив необходим для поддержания здоровья дерева, особенно в первой половине лета. Обрезка осуществляется для формирования кроны и удаления обмерзших приростов.
Сбор урожая: Ягоды созревают с конца мая по август. Спелые ягоды легко осыпаются, поэтому рекомендуется заранее подстелить ткань или пленку.
Шелковица используется в народной медицине. Кора обладает глистогонным эффектом, настой ягод помогает при кашле, а сок ягод лечит воспаления слизистой. Из ягод можно готовить варенье или употреблять их в свежем виде.
Шелкови́ца также Тутовник, тутовое дерево, тютина (лат. Morus), — род растений семейства Тутовые (Moraceae), состоящий из 17 видов листопадных деревьев, распространённых в тёплом умеренном и субтропических поясах Евразии, Африки и Северной Америки.
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