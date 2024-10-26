Репа: забытый корнеплод с невероятными свойствами

3:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Репа — это корнеплод, о котором можно много рассказывать, и у меня с ним сложились хорошие отношения с детства, рассказывают авторы сайта "7dach.ru". Помню, как с аппетитом ела свежую репу прямо с грядки, играла в сказку о репке в школе и смеялась, когда мальчишка пытался меня "вытянуть".

Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Эти воспоминания приносят радость, а репа, несмотря на то что потеряла популярность, на самом деле весьма полезна.

Эта замечательная культура, содержащая много микроэлементов и глюкорафанин, помогает снизить риск заболеваний раком и диабетом. Сегодня я поделюсь опытом её выращивания, а также расскажу о различных видах и сортах, которые стоит обратить внимание.

Посев репы

Репу, как и редис, обычно сажают прямо в грунт. Семена небольшие, и дачники нередко смешивают их с песком или наклеивают на бумагу, чтобы избежать лишнего прореживания всходов.

Репа предпочитает лёгкие, слабокислые почвы. Если ваша почва слишком кислая, её можно улучшить с помощью древесной золы. Семена сеют на глубину 1,5-2 см в хорошо подготовленную почву.

Когда сеять репу

Если планируете собирать репу летом, лучше всего посеять её в начале мая — температура +2…+3°C вполне подходит для всходов. Для хранения или осеннего потребления лучше садить репу в середине лета.

Предшественники

Наилучшие предшественники для репы — огурцы, морковь, картофель или томаты. Избегайте крестоцветных культур (капуста, редис, редька), поскольку они могут ухудшить урожай.

Уход за репой

Уход за растением включает прореживание, рыхление, полив, прополки и подкормки.

Прореживание

Для хорошего роста корнеплодов нужно проредить всходы. Если семена были посеяны слишком близко друг к другу, это может потребовать повторного прореживания.

Рыхление

Рыхление помогает насытить почву кислородом. Рекомендуется посыпать почву горчицей или золой перед первым рыхлением, чтобы отпугнуть крестоцветных блошек.

Полив

В начале роста нормой полива считается 5-6 литров воды на квадратный метр. Когда начинают формироваться корнеплоды, норму уменьшают до 3-4 литров. Поливать нужно 1-2 раза в неделю, не допуская пересушивания почвы, иначе корнеплоды могут стать горькими.

Подкормка

Если почва хорошо удобрена, дополнительные подкормки могут не понадобиться. В противном случае, можно использовать минеральные удобрения дважды за период роста.

Сбор урожая

Репу важно убирать вовремя, иначе она может вырасти слишком большой и жесткой. Если посеяли весной, корнеплоды будут готовы к середине лета, а летнюю репу можно оставлять в земле до заморозков.

Сорта репы

Существует множество сортов репы. Вот несколько популярных:

"Петровская-1" — желтые, сочные корнеплоды с приятным сладковатым привкусом.

"Миланская Розовая" — скороспелый сорт с приплюснутыми корнеплодами: верх фиолетово-бордовый, нижний — белый.

"Гейша" — известный сорт, где съедобны не только корнеплоды, но и листья, богатые бета-каротином.

"Сапфир" — салатный сорт, ценность которого в нежных и сочных листьях.

Репа — это не только вкусный, но и полезный корнеплод, который можно легко вырастить на своем участке. Существует множество сортов, и каждый из них обладает своими уникальными свойствами.

Уточнения

Репа или репа огородная (лат. Brassica rapa), — однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Brassicaceae) или Крестоцветные (Cruciferae).

