Ошибки дачников: где сажать малину категорически запрещено

Правильный выбор места для посадки малины — это залог будущего хорошего урожая. Эта культура довольно требовательна к условиям произрастания, и ошибки при выборе участка могут привести к плохому росту и низкой продуктивности.

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Где нельзя сажать малину

Тень

Малина — светолюбивое растение, и в тени она не сможет полноценно развиваться. Её кусты требуют много солнечного света, чтобы обеспечить хороший урожай.

Кислые, глинистые и торфяные почвы

Эти типы почв для малины неблагоприятны. Особенно вредна кислая среда, в которой малина не сможет нормально расти и давать плоды.

Низины и переувлажненные участки

Избегайте посадки малины в местах с застоем воды или повышенной влажностью. Переувлажнённая почва способствует загниванию корней и развитию заболеваний.

Участки с близким залеганием грунтовых вод

Корни малины не переносят слишком влажную почву, поэтому участки с близким залеганием грунтовых вод не подходят для посадки.

Соседство с крупными деревьями и другими растениями

Малине будет некомфортно рядом с большими деревьями, которые могут забирать у неё свет и питательные вещества. Также не стоит сажать малину рядом с облепихой, жасмином, вишней, виноградом, ежевикой и розовоцветными (земляника, клубника, яблоня, слива, груша, абрикос, айва), так как они конкурируют за ресурсы и могут ухудшить условия для роста малины.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

