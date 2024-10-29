Ошибки дачников: где сажать малину категорически запрещено

Правильный выбор места для посадки малины — это залог будущего хорошего урожая. Эта культура довольно требовательна к условиям произрастания, и ошибки при выборе участка могут привести к плохому росту и низкой продуктивности.
Тень
Малина — светолюбивое растение, и в тени она не сможет полноценно развиваться. Её кусты требуют много солнечного света, чтобы обеспечить хороший урожай.
Кислые, глинистые и торфяные почвы
Эти типы почв для малины неблагоприятны. Особенно вредна кислая среда, в которой малина не сможет нормально расти и давать плоды.
Низины и переувлажненные участки
Избегайте посадки малины в местах с застоем воды или повышенной влажностью. Переувлажнённая почва способствует загниванию корней и развитию заболеваний.
Участки с близким залеганием грунтовых вод
Корни малины не переносят слишком влажную почву, поэтому участки с близким залеганием грунтовых вод не подходят для посадки.
Соседство с крупными деревьями и другими растениями
Малине будет некомфортно рядом с большими деревьями, которые могут забирать у неё свет и питательные вещества. Также не стоит сажать малину рядом с облепихой, жасмином, вишней, виноградом, ежевикой и розовоцветными (земляника, клубника, яблоня, слива, груша, абрикос, айва), так как они конкурируют за ресурсы и могут ухудшить условия для роста малины.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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