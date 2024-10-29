Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Луганске объявлена эвакуация
Как визуально увеличить малогабаритную ванную комнату
Комсомольцы: Рожденные революцией
Эксперт раскрыл реальный план командования ВСУ
Почему китайские авто имеют репутацию менее надёжных
Самый юный гроссмейстер России оценил свой рекорд и поделился впечатлениями
Почему кошки бодаются, трутся и лижут хозяев: признаки благодарности
Определён лучший футбольный клуб года
Осенняя Турция стала фаворитом у россиян

Ошибки дачников: где сажать малину категорически запрещено

Садоводство

Правильный выбор места для посадки малины — это залог будущего хорошего урожая. Эта культура довольно требовательна к условиям произрастания, и ошибки при выборе участка могут привести к плохому росту и низкой продуктивности.

Ошибки дачников: где сажать малину категорически запрещено
Фото: commons.wikimedia.org by Borealis55, CC BY-SA 3.0

Где нельзя сажать малину

Тень

Малина — светолюбивое растение, и в тени она не сможет полноценно развиваться. Её кусты требуют много солнечного света, чтобы обеспечить хороший урожай.

Кислые, глинистые и торфяные почвы

Эти типы почв для малины неблагоприятны. Особенно вредна кислая среда, в которой малина не сможет нормально расти и давать плоды.

Низины и переувлажненные участки

Избегайте посадки малины в местах с застоем воды или повышенной влажностью. Переувлажнённая почва способствует загниванию корней и развитию заболеваний.

Участки с близким залеганием грунтовых вод

Корни малины не переносят слишком влажную почву, поэтому участки с близким залеганием грунтовых вод не подходят для посадки.

Соседство с крупными деревьями и другими растениями

Малине будет некомфортно рядом с большими деревьями, которые могут забирать у неё свет и питательные вещества. Также не стоит сажать малину рядом с облепихой, жасмином, вишней, виноградом, ежевикой и розовоцветными (земляника, клубника, яблоня, слива, груша, абрикос, айва), так как они конкурируют за ресурсы и могут ухудшить условия для роста малины.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
Подсчёт трупов продолжается. Русские БПЛА уничтожили тренировочный лагерь Иностранного легиона
Силовые структуры
Подсчёт трупов продолжается. Русские БПЛА уничтожили тренировочный лагерь Иностранного легиона Аудио 
Что нужно кошке для счастья: три ключевых аспекта заботы о питомце
Домашние животные
Что нужно кошке для счастья: три ключевых аспекта заботы о питомце Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Украинские наёмники в Африке: личная инициатива или государственная политика? Юрий Бочаров Тонкодисперсная пыль угрожает здоровью мозга и вызывает деменцию Игорь Буккер Вездеход Пластун. Российский универсальный боец для сложных условий Дмитрий Плотников
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Последние материалы
Кофе и здоровье: сколько чашек — безопасный максимум
Как зарабатывать на недвижимости: 3 способа
Садальский дал совет по поиску потерянных денег: не появляются из ниоткуда
Эксперты назвали самые популярные новостройки в Петербурге
Что нужно проверить в автомобиле перед зимой
Россиянам рассказали о ценах на недвижимость в начале 2025 года
Бархатный сезон с горечью: москвичка выразила недовольство отдыхом в Абхазии
Плохой сон в 40 лет способствуют ускоренному старению мозга
Ошибки дачников: где сажать малину категорически запрещено
Власти Финляндии арестовали российскую недвижимость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.