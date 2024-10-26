Все о черноплодной рябине: как вырастить и ухаживать за этим чудесным растением

5:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Черноплодная рябина, известная также как арония Мичурина, является результатом длительной селекции И. В. Мичурина, который вывел этот вид из малодекоративной аронии черноплодной, обитающей в Северной Америке. Мичурин скрестил ее с похожими растениями, что и привело к созданию нового сорта, названного в его честь, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, CC BY-SA 4.0

Эта арония завоевала популярность не только в России, но и в Канаде и США, где произрастает ее дикая версия. Важно отметить, что рябина обыкновенная и черноплодная относятся к различным видам из семейства Розовые. Черноплодная рябина была признана отдельным видом с 1935 года.

Черноплодная рябина (Aronia mitschurinii) представляет собой листопадный кустарник высотой около 3 метров, с неглубокой корневой системой и разветвленными корешками. Взрослые растения могут достигать 3 метров в диаметре.

Эти кустарники отличаются высокой декоративностью благодаря своим плодам и листве, особенно в осенний период, когда листья окрашиваются в пурпурные, красные и оранжевые оттенки. Цветки черноплодной рябины белые и душистые, собраны в соцветия по 20 и более цветков.

Во время плодоношения на фоне зеленой листвы появляются крупные черные ягоды с сизым налетом. Эти ягоды, размером с горошину, имеют сладковатый вкус с терпкой ноткой. Неспелые плоды окрашены в красный цвет.

Черноплодная рябина быстро растет и начинает плодоносить уже на третьем году жизни. Плоды созревают с середины августа до сентября. Растение используется для создания живых изгородей, укрепления склонов и одиночных посадок в садах.

Арония неприхотлива к почвам и может расти на сухих песчаных и кислых грунтах. При нормальной кислотности она также хорошо развивается на влажных суглинистых почвах, хотя тяжелые грунты не подходят, так как это снижает количество цветочных почек.

Черноплодная рябина предпочитает солнечные участки, так как в тени она плохо цветет и приносит мало плодов.

Оптимальное время для посадки — осень, но допустима также ранняя весна до распускания почек. Даже при пересадке с распустившимися листьями растение хорошо приживается. Корни черноплодной рябины располагаются на глубине около 50 см, что позволяет ей успешно расти на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

При посадке нужно вырыть яму глубиной и диаметром около 50 см, разделив верхний плодородный слой и нижние слои земли. В верхний слой добавляют ведро перегноя, 60 г сернистого калия и 100 г суперфосфата. После установки саженца корневую шейку заглубляют примерно на 1,5 см.

После посадки растение необходимо полить (примерно 10 литров воды) и замульчировать перегноем, опилками или сухой землей. Саженец рекомендуется обрезать до 4 здоровых почек (примерно 20 см от земли) для стимуляции роста.

Черноплодная рябина является самоопыляемой культурой. Удобнее всего размножать ее корневыми отпрысками, которые могут вырасти до 40 см за лето. Однако также возможны размножение семенами, черенками, делением куста, отводками и прививкой.

Для высевания семян выбирайте октябрь, чтобы они прошли естественную стратификацию в зимний период. Глубина посева — около 2 см. Для весеннего посева семена нуждаются в стратификации при температуре не выше +5°С в течение 4 месяцев.

Для прививки подходит подвой рябины обыкновенной, а также груша или боярышник.

Уход за черноплодной рябиной включает регулярный полив в период формирования плодов и в засушливые летние месяцы. Не стоит злоупотреблять удобрениями, чтобы избежать избыточного роста листвы и уменьшения урожая.

Если в яме при посадке были внесены органические и минеральные удобрения, в течение двух лет можно не подкармливать растение. С пятилетнего возраста допускается внесение органических удобрений и аммиачной селитры.

Первую обрезку лучше проводить сразу после посадки, а в следующем году формировать скелетные ветви. Регулярно удаляйте загущающие побеги, укоротив ветви после цветения. После семи лет старые ветви следует вырезать, оставляя молодые. Когда растению исполнится десять лет, можно смело обрезать его до уровня земли для омоложения.

Сбор урожая черноплодной рябины начинается в конце августа, но лучше дождаться первых заморозков. Ягоды аккуратно срезают, чтобы они дольше сохранялись. Их можно сушить, замораживать, готовить компоты, морсы, вина и варенье.

Черноплодная рябина известна своими полезными свойствами и считается источником витаминов и минералов, полезных для людей с гипертонией. Однако стоит помнить о противопоказаниях, таких как язва желудка и повышенная свертываемость крови.

Существует множество сортов черноплодной рябины, отличающихся вкусом и сроками плодоношения. Лучше всего выбирать саженцы в местном питомнике, так как они адаптированы к климатическим условиям региона.

Уточнения

Чернопло́дная ряби́на Черноплодка Мичурина, Аро́ния Мичу́рина, или Сорбаро́ния Мичу́рина (лат. Sorbaronia x fallax) — плодовый кустарник, гибридогенный вид рода Сорбарония семейства Розовые, полученный от скрещивания рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia) и аронии черноплодной (Aronia melanocarpa).

