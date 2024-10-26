Почему ограждения для грядок: это не только красиво, но и удобно

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На огородах можно увидеть аккуратные грядки, обрамленные различными ограждениями. У кого-то они уже установлены, а кто-то только мечтает об этом. Как выбрать ограждения для грядок: как их изготовить, какие материалы лучше использовать, и насколько это удобно для обработки почвы, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

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Зачем нужны ограждения

Первый вопрос, который возникает, — это необходимость ограждений. Красота — это, конечно, важно, но есть и практическая польза. Во-первых, с ограждениями значительно легче справляться с сорняками: их площадь значительно уменьшается, что сокращает количество прополок.

Если бортики заглубить в грунт, они также помогут защитить грядки от внешних сорняков. Во-вторых, грядки с ограждением меньше осыпаются, что особенно актуально для рыхлых почв.

Для некоторых видов грядок, таких как теплые грядки, ограждения просто необходимы. В них удобно помещать необходимые материалы, а бортики можно использовать для крепления дуг для парников.

Из чего сделать ограждения

Существует множество вариантов, и вот некоторые из них:

Шифер - это доступный и распространенный материал, однако его экологичность и хрупкость вызывают сомнения. Со временем он уступает место более современным решениям.

- это доступный и распространенный материал, однако его экологичность и хрупкость вызывают сомнения. Со временем он уступает место более современным решениям. Дерево - отличный вариант для тех, кто может его себе позволить. Древесина экологична и придает ограждениям привлекательный вид, хотя и недолговечна, но с правильной пропиткой может прослужить дольше.

- отличный вариант для тех, кто может его себе позволить. Древесина экологична и придает ограждениям привлекательный вид, хотя и недолговечна, но с правильной пропиткой может прослужить дольше. Металл - ограждения из оцинкованной стали будут служить долго, но стоят они недешево. При наличии навыков можно изготовить их самостоятельно.

- ограждения из оцинкованной стали будут служить долго, но стоят они недешево. При наличии навыков можно изготовить их самостоятельно. Камень и бетон - хотя это и дорого, но такие ограждения выглядят эффектно и очень долговечны.

- хотя это и дорого, но такие ограждения выглядят эффектно и очень долговечны. Бордюрная лента - удобный и доступный материал, который позволяет создавать грядки произвольной формы. Однако важно использовать качественную ленту и ставить прочные опоры, чтобы она не деформировалась.

- удобный и доступный материал, который позволяет создавать грядки произвольной формы. Однако важно использовать качественную ленту и ставить прочные опоры, чтобы она не деформировалась. Пластиковые бутылки - бюджетный и креативный вариант. Такие ограждения можно сделать яркими и интересными, заполнив бутылки песком или грунтом для устойчивости.

Ограждения для грядок не только придают участку аккуратный вид, но и облегчают уход за растениями. Выбор материалов огромен, и каждый может найти подходящий вариант.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

