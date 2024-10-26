Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономия потребителей в Китае сократила доходы мировых брендов
Экс-возлюбленный Клавы Коки прокомментировал расставание с певицей: у этой истории есть сценарист
Что делать, если собака отказывается от пищи без видимых причин
Водонаева обратилась к Муцениеце после слов о том, что Прилучный не возвращает сына: ты мне никогда не нравилась
Новые исследования проливают свет на загадочные особенности безвоздушных миров
Россиянам назвали лучшие вклады после повышения ставки ЦБ
Сладкая польза: почему малина рекомендована при риске диабета
Нутрициолог не советует Глушенкову расслабляться пивом после матчей: только вред
Мария Погребняк сообщила, что её новорождённому сыну понадобилась операция: моё сердце замерло

Почему ограждения для грядок: это не только красиво, но и удобно

2:35
Садоводство

На огородах можно увидеть аккуратные грядки, обрамленные различными ограждениями. У кого-то они уже установлены, а кто-то только мечтает об этом. Как выбрать ограждения для грядок: как их изготовить, какие материалы лучше использовать, и насколько это удобно для обработки почвы, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

Почему ограждения для грядок: это не только красиво, но и удобно
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Зачем нужны ограждения

Первый вопрос, который возникает, — это необходимость ограждений. Красота — это, конечно, важно, но есть и практическая польза. Во-первых, с ограждениями значительно легче справляться с сорняками: их площадь значительно уменьшается, что сокращает количество прополок.

Если бортики заглубить в грунт, они также помогут защитить грядки от внешних сорняков. Во-вторых, грядки с ограждением меньше осыпаются, что особенно актуально для рыхлых почв.

Для некоторых видов грядок, таких как теплые грядки, ограждения просто необходимы. В них удобно помещать необходимые материалы, а бортики можно использовать для крепления дуг для парников.

Из чего сделать ограждения

Существует множество вариантов, и вот некоторые из них:

  • Шифер - это доступный и распространенный материал, однако его экологичность и хрупкость вызывают сомнения. Со временем он уступает место более современным решениям.
  • Дерево - отличный вариант для тех, кто может его себе позволить. Древесина экологична и придает ограждениям привлекательный вид, хотя и недолговечна, но с правильной пропиткой может прослужить дольше.
  • Металл - ограждения из оцинкованной стали будут служить долго, но стоят они недешево. При наличии навыков можно изготовить их самостоятельно.
  • Камень и бетон - хотя это и дорого, но такие ограждения выглядят эффектно и очень долговечны.
  • Бордюрная лента - удобный и доступный материал, который позволяет создавать грядки произвольной формы. Однако важно использовать качественную ленту и ставить прочные опоры, чтобы она не деформировалась.
  • Пластиковые бутылки - бюджетный и креативный вариант. Такие ограждения можно сделать яркими и интересными, заполнив бутылки песком или грунтом для устойчивости.

Ограждения для грядок не только придают участку аккуратный вид, но и облегчают уход за растениями. Выбор материалов огромен, и каждый может найти подходящий вариант.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами
Домашние животные
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами Аудио 
Подводная лодка в степях Украины. Как Россия потопила весь теневой флот Киева
Военные новости
Подводная лодка в степях Украины. Как Россия потопила весь теневой флот Киева Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Последние материалы
Россиянам назвали лучшие вклады после повышения ставки ЦБ
Сладкая польза: почему малина рекомендована при риске диабета
Нутрициолог не советует Глушенкову расслабляться пивом после матчей: только вред
Мария Погребняк сообщила, что её новорождённому сыну понадобилась операция: моё сердце замерло
Агата Муцениеце заявила, что Павел Прилучный не вернул ей сына: мне ехать с приставами?
Казачий атаман Долуда: как жители Крыма встречали казаков в 2014 году
Американские учёные нашли способ сделать раковые клетки беззащитными
Владимир Путин подписал закон о строгом регулировании майнинга криптовалюты
Почему ваш увлажняющий крем может не работать: разберем на примерах
Семь популярных мифов о кошках и собаках, в которые давно пора перестать верить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.