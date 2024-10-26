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Сэкономьте время и усилия: как рулонный газон преображает ваш сад

2:38
Садоводство

Рулонный газон уже давно стал самым популярным способом озеленения участков по всему миру. Идея выращивать газоны в питомниках как готовую продукцию появилась несколько десятилетий назад, а массовое производство и использование рулонных газонов началось около 50 лет назад, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

Сэкономьте время и усилия: как рулонный газон преображает ваш сад
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, CC BY-SA 4.0

Процесс выращивания рулонного газона начинается в специализированных питомниках. Там трава растет около двух лет, её регулярно подкармливают удобрениями, скашивают и очищают от сорняков.

Когда травяной покров становится настолько плотным, что не видно земли, газон считается готовым. В этот момент специальная техника срезает его и сворачивает в удобные для транспортировки рулоны.

Сегодня рулонные газоны производятся в 54 странах мира. В основном они соответствуют стандартным размерам: площадь одного рулона составляет 0,8 кв. м, корневой слой — 1,5-2 см, а масса — 15-20 кг. Существуют также смарт- и биг-роллы, предназначенные для больших площадей.

Рулонный газон является скоропортящимся товаром, поэтому важно его укладывать сразу после покупки. Если это невозможно, рулоны можно хранить не более суток в тени, регулярно увлажняя. Укладка проводится в шахматном порядке, плотно соединяя края полотен, а затем утрамбовывая катком.

После завершения укладки газон обильно поливают, создавая эффект "болотца". Первое скашивание производится через неделю, а спустя 10 дней газон готов к использованию, будь то игры в футбол или шашлыки с друзьями.

Уход за рулонным газоном такой же, как за посевным. Особенно важно регулярно стричь траву, но не слишком коротко, чтобы не повредить её. Стричь газон лучше всего дважды в неделю летом, и один раз в неделю в конце сезона. При правильном уходе рулонный газон может долго радовать своим внешним видом.

Основное преимущество рулонного газона — это скорость и удобство. Он не требует длительного ухода в первые годы, как посевной газон, и сразу после укладки можно наслаждаться зелёным ковром на своём участке. В итоге, рулонный газон — это не только красивое, но и практичное решение для тех, кто ценит своё время.

Уточнения

Рулонный газон — это дернина газонных трав, выращенная посевом семян на специальные маты рыхлой структуры из растительного или искусственного волокна.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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