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Элегантная гипсофила: почему это растение идеально для любого сада

2:51
Садоводство

Гипсофила — это удивительное растение, которое способно стать элегантным дополнением к любому цветнику. Ее мелкие, звездчатые цветочки диаметром около 1 см образуют пышные, воздушные соцветия, напоминающие метелку.

Элегантная гипсофила: почему это растение идеально для любого сада
Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng, CC BY-SA 3.0

Благодаря своей способности добавлять нежность и легкость любому букету, гипсофила часто используется в цветочных композициях, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

Гипсофила принадлежит к семейству гвоздичных и носит несколько названий, включая "дыхание ребенка" и "качим". Ее официальное название происходит от двух греческих слов: "gypsos", что означает гипс, и "рhilos" — друг.

Такое название отражает ее предпочтение расти на известковых почвах. В природе существует более 100 видов гипсофилы, которые можно встретить в Евразии, Австралии, Новой Зеландии и северо-восточной Африке.

Цветы гипсофилы чаще всего белого цвета, но встречаются и розовые сорта. Длина стеблей варьируется от 10 до 50 см, а некоторые полукустарниковые виды достигают высоты до 120 см. Существует несколько методов размножения гипсофилы: семенами, черенками и прививкой.

Посадку семян рекомендуется проводить весной, а черенки, которые сложно укореняются, нужно высаживать в мае-июне. Основной уход за гипсофилой сводится к поливу, подкормкам и периодической обрезке после цветения, что стимулирует рост новых побегов.

Сорта гипсофилы варьируются от изящных однолетних растений до многолетних кустарников. Например, гипсофила изящная (G. elegans) высотой до 50 см цветет уже через 2-3 месяца после посева, а гипсофила метельчатая (G. paniculata) достигает высоты до 80 см и образует пышные, шаровидные кусты.

Сорта различаются не только высотой, но и цветом цветков: от белых до ярко-розовых.

Гипсофила ценится за свою неприхотливость и морозостойкость. Даже в засушенном виде она сохраняет свои декоративные свойства, что делает ее незаменимым элементом для зимних букетов.

Это универсальное растение идеально подходит для миксбордеров, бордюров и рабаток, добавляя легкость и изящество в любые композиции. Гипсофила нуждается в достаточном количестве солнечного света (не менее 13-14 часов в день), чтобы полноценно цвести, однако в целом она довольно проста в уходе.

Уточнения

Качи́м или Гипсолю́бка (перевод-калька латинского именования лат. Gypsóphila), — род цветковых растений семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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