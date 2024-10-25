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Вертикальные грядки: как экономить место и украшать участок одновременно

2:56
Садоводство

Вертикальные грядки — это интересное решение для организации пространства на даче или участке, особенно если дефицит земли не является проблемой. Однако вертикальное озеленение может добавить свежести и функциональности в ландшафт, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".

Вертикальные грядки: как экономить место и украшать участок одновременно
Фото: commons.wikimedia.org by Sendacow, PDM

Основные материалы для таких конструкций варьируются от автомобильных шин до пластиковых бутылок и деревянных паллет, что позволяет использовать подручные средства и проявлять креативность.

Из чего создаются вертикальные грядки

Популярными вариантами вертикальных грядок являются "этажерки" или пирамидальные конструкции. Их можно изготовить из подручных материалов: досок, металлических полос, ящиков или даже старых автомобильных шин.

Эти конструкции часто используются для посадки зелени и земляники. Также в ход идут старые бочки и трубы, где заранее проделываются отверстия для высадки растений, а в центре размещается система полива.

Кроме того, оригинальным решением могут стать "карманы" из полиэтиленовых пакетов или других плотных материалов, которые подвешиваются на стены или заборы. Это позволяет не только сэкономить место, но и украсить пространство. А из водосточных труб или желобов можно создать мини-грядки, которые станут отличным дополнением к дачному интерьеру.

Плюсы вертикальных грядок

  • Экономия пространства: такие конструкции занимают минимум земли, что особенно важно на маленьких участках. Их можно разместить вдоль стен, заборов или других построек.
  • Декоративность: вертикальные грядки не только функциональны, но и украшают участок, становясь его изюминкой.
  • Минимум обработки почвы: не нужно копать землю, сорняков почти нет, что упрощает уход.
  • Мобильность: некоторые конструкции можно легко перемещать или изменять их конфигурацию по желанию.

Минусы вертикальных грядок

  • Недостаток влаги: такие грядки пересыхают быстрее, чем традиционные, что требует более частого полива.
  • Ограниченный объем почвы: не все растения можно выращивать в вертикальных грядках из-за недостатка пространства для корневой системы и питательных веществ.
  • Промерзание зимой: многолетние растения могут пострадать из-за промерзания почвы в холодное время года.

Как справиться с минусами

Для борьбы с недостатком влаги можно использовать гидрогель, который аккумулирует воду и отдает ее растениям постепенно. Также можно установить системы капельного полива. Проблему ограниченного объема почвы можно частично решить, выбрав растения с компактной корневой системой, а в зимний период — переходить на однолетние культуры.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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