Вертикальные грядки: как экономить место и украшать участок одновременно

Вертикальные грядки — это интересное решение для организации пространства на даче или участке, особенно если дефицит земли не является проблемой. Однако вертикальное озеленение может добавить свежести и функциональности в ландшафт, рассказывают авторы сайта "7dach.ru".
Основные материалы для таких конструкций варьируются от автомобильных шин до пластиковых бутылок и деревянных паллет, что позволяет использовать подручные средства и проявлять креативность.
Популярными вариантами вертикальных грядок являются "этажерки" или пирамидальные конструкции. Их можно изготовить из подручных материалов: досок, металлических полос, ящиков или даже старых автомобильных шин.
Эти конструкции часто используются для посадки зелени и земляники. Также в ход идут старые бочки и трубы, где заранее проделываются отверстия для высадки растений, а в центре размещается система полива.
Кроме того, оригинальным решением могут стать "карманы" из полиэтиленовых пакетов или других плотных материалов, которые подвешиваются на стены или заборы. Это позволяет не только сэкономить место, но и украсить пространство. А из водосточных труб или желобов можно создать мини-грядки, которые станут отличным дополнением к дачному интерьеру.
Для борьбы с недостатком влаги можно использовать гидрогель, который аккумулирует воду и отдает ее растениям постепенно. Также можно установить системы капельного полива. Проблему ограниченного объема почвы можно частично решить, выбрав растения с компактной корневой системой, а в зимний период — переходить на однолетние культуры.
Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.