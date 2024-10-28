5 простых советов, которые помогут выбрать правильные саженцы для холодного климата

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы ваши осенние саженцы успешно прижились и порадовали вас урожаем, важно обратить внимание на ряд нюансов при их выборе. Эти простые советы помогут вам не только защитить деревца от зимних морозов, но и обеспечить их быстрое укоренение.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Происхождение саженцев

Первым делом стоит выяснить, откуда были доставлены саженцы. Деревья, привезенные из южных регионов, могут не выдержать суровых зим в северных частях страны. Поэтому, если саженцы привезены с юга, лучше отказаться от их покупки для посадки в более холодных климатах.

Осмотр саженцев

Тщательно осмотрите деревца перед покупкой. Для груши оптимальная высота — около 100 см, для яблони — 60 см. Если деревья слишком высокие или низкие, это может указывать на возраст или проблемы с развитием. Дерево с большим количеством веток может оказаться старше трех лет, что снижает вероятность его успешного укоренения.

Возраст и качество саженцев

Молодые саженцы, которым меньше трех лет, лучше укореняются. Идеальный саженец должен иметь высоту до 100 см, ствол толщиной около 10 мм и корни длиной 30 см. Корни должны быть целыми, не сухими и не обрубленными. Важно также проверить наличие шрама от прививки на стволе — привитые деревья гарантируют урожай, тогда как неприхотливые деревья могут не плодоносить.

Где покупать саженцы

Избегайте покупки дешевых саженцев на рынке. Самым надежным решением будет приобрести деревья в специализированном питомнике, где вы сможете получить полную информацию о происхождении и качестве саженцев. Это убережет вас от мошенников и повысит шансы на успешную посадку.