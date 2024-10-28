Луковая шелуха против вредителей: простой рецепт для защиты сада

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда в борьбе с вредителями помогают самые неожиданные средства, особенно растительные остатки. Эти натуральные компоненты можно использовать для создания эффективных и экологичных растворов, способных защитить ваш участок от насекомых и заболеваний.

Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Как правильно применять растительные остатки

Использование сена

Для приготовления раствора из сена нужны только прелые растительные остатки. Заполните треть ведра сеном и залейте его водой. Оставьте смесь настаиваться на 72 часа. Для обработки растений берите 1 литр получившегося концентрата и разбавляйте его тремя литрами воды.

Применение пижмы

Пижма не только отпугивает вредителей, когда растет на участке, но и может стать основой для натуральных инсектицидов. Для приготовления отвара соберите около килограмма растения и залейте его десятью литрами воды. Варите смесь на медленном огне в течение двух часов, затем процедите и используйте для обработки растений.

Луковая шелуха

Этот продукт, обычно считающийся отходом, прекрасно подходит как для подкормки, так и для борьбы с вредителями. Залейте стакан луковой шелухи ведром воды и оставьте на ночь. После этого процедите настой, разбавьте водой, и раствор готов к использованию.

Уточнения

Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые, пищевая, лекарственная, декоративная культура.

