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Как с помощью аквариумной воды и кофе улучшить состояние комнатных растений

1:05
Садоводство

Если вы предпочитаете использовать натуральные средства для ухода за комнатными растениями, обратите внимание на аквариумную воду и кофе. Эти простые и доступные компоненты могут оказать мощный положительный эффект на рост и здоровье растений.

Как с помощью аквариумной воды и кофе улучшить состояние комнатных растений
Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, PDM

Кофе как удобрение

Кофе известен своими полезными свойствами для растений, которым нравится кислая почва. Он является мягким и безопасным способом повысить кислотность грунта, что важно для таких растений, как азалии, рододендроны, фиалки и розы. Помимо этого, кофе — отличный источник азота, который необходим для здорового роста растений.

Аквариумная вода

Менее распространенное, но не менее эффективное средство для удобрения — это аквариумная вода. Она богата азотом и другими полезными веществами, которые поддерживают развитие комнатных растений. Важно, что аквариумная вода абсолютно натуральна, но её можно использовать только если в аквариуме пресная вода.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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