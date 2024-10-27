Как использовать яичную скорлупу, чтобы повысить урожайность в вашем саду

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Яичная скорлупа — это простой и доступный источник множества полезных минералов, необходимых для здорового роста растений, таких как кальций, магний и калий. Особенно ценен карбонат кальция, который помогает нейтрализовать кислотность почвы и улучшает её структуру. Поэтому использование яичной скорлупы в качестве удобрения — это эффективный и экологичный способ повышения плодородности земли.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

Как правильно подготовить яичную скорлупу

Прежде чем использовать скорлупу, её необходимо тщательно подготовить. Для начала, скорлупки следует промыть под проточной водой, чтобы удалить остатки белка и желтка. Затем их нужно высушить на воздухе или в духовке при низкой температуре, не превышающей 70 градусов. Когда скорлупки полностью высохнут, их можно измельчить до нужного размера, чтобы они легче впитались в почву.

Добавление скорлупы в компост

Один из способов использования яичной скорлупы — добавление её в компост. Яичная скорлупа ускоряет процесс разложения органических материалов, превращая компост в плодородную почву быстрее. Это делает компостирование ещё более эффективным процессом.

Прямое внесение в почву

Ещё один способ — это прямое внесение измельчённой скорлупы в почву. Разместите скорлупу по поверхности земли перед посадкой растений. Это не только улучшит качество почвы, но и обеспечит растения необходимыми минералами, что положительно скажется на их росте и урожайности.