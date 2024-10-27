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Что использовать для создания мульчирующего слоя осенью

1:20
Садоводство

Осенний период — отличное время для создания мульчирующего слоя, который поможет защитить растения от холода и сохранить влагу в почве. Однако выбор материала для мульчирования имеет свои нюансы, которые зависят от погодных условий и типа растений.

Что использовать для создания мульчирующего слоя осенью
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Какие варианты мульчи лучше всего подойдут

Скорлупа кедровых орехов

Это один из наиболее дорогих, но и самых эффективных вариантов мульчи. Скорлупа кедровых орехов отлично защищает растения от заморозков, способствует сохранению влаги и не нарушает естественный воздухообмен. К тому же, этот материал способствует улучшению микрофлоры грунта, что положительно сказывается на росте растений.

Листва

Листья, как вариант мульчи, подходят только для деревьев и кустарников. Собирать нужно сухую и здоровую листву. Использование листвы обогащает почву питательными веществами и способствует повышению урожайности культур.

Другие виды мульчи

Среди альтернативных материалов можно рассматривать кору хвойных деревьев, сухой хвойный опад, солому и древесную стружку. Также в качестве мульчи часто применяют опилки, компост и перегной, которые эффективно питают почву.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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