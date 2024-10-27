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Как правильно собирать листья в лесу для дачи

1:21
Садоводство

Сбор листвы для дачного участка может показаться простым делом, но важно помнить несколько ключевых моментов, чтобы получить максимальную пользу. Опавшая листва — это отличный материал для мульчирования, утепления грядок и обогащения почвы, но только при правильном подходе.

Как правильно собирать листья в лесу для дачи
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Klykov, CC BY 3.0

О чем важно помнить?

Погодные условия

Собирать листья стоит только в сухую погоду. Если листвой покрыты мокрые, влажные участки, отложите сбор до тех пор, пока дождь не прекратится, и земля не просохнет. Идеально — выбрать солнечный день после нескольких дней без осадков.

Внешний вид листьев

Важное правило — собирать только ту листву, которая полностью изменила свою окраску и выглядит здоровой. Также стоит осматривать деревья — больные деревья дают некачественный опад, который может принести больше вреда, чем пользы.

Выбор вида листвы

Не вся листва одинаково полезна. Например, дубовая листва может повысить кислотность почвы, что нежелательно для многих растений. Листья брусники, напротив, идеально подходят для мульчирования, так как они долго не гниют. Среди лучших вариантов — листва с таких деревьев, как клен, рябина, боярышник и береза.

Уточнения

Лист (множ. ли́стья, собир. листва́; лат. folium, греч. φύλλον) — в ботанике вегетативный орган растения, основными функциями которого является фотосинтез, газообмен и транспирация.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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