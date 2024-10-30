Чем осенняя перекопка полезна для борьбы с вредителями и сорняками

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда урожай собран, работы в огороде продолжаются. Подготовка почвы к зиме начинается с осенней перекопки. Хотя мнения по этому вопросу разделяются, большинство огородников считают осеннюю обработку более полезной, чем весеннюю. Рассказывает Г. А. Кузьмицкая, селекционер, кандидат с.-х. наук.

Фото: Own work by M Tullottes, PDM

Преимущества осенней перекопки:

Улучшение структуры почвы и насыщение её воздухом и влагой.

Гибель вредителей и патогенов благодаря морозам и доступу птиц.

Ускорение разложения органических остатков и улучшение плодородия.

Удержание влаги в почве благодаря скоплению снега и дождевой воды.

Недостатки:

Нарушение почвенной структуры и гибель полезных микроорганизмов.

Повышение риска сорняков из-за измельчения их корней.

Затраты на трудоёмкий процесс и возможное уплотнение грунта.

Когда и как лучше перекапывать: Работы нужно начинать сразу после уборки урожая, до первых заморозков. Рекомендуемая глубина — 25-30 см.

Неглубокая перекопка подойдёт для культур с поверхностными корнями.

На каменистых участках иногда требуется двухъярусная обработка.

Какие почвы требуют перекопки

Лёгкие песчаные и рыхлые почвы в осенней перекопке не нуждаются. А вот тяжелые глинистые и целинные земли требуют обязательной обработки.

Удобрения для осенней перекопки:

Навоз — улучшает структуру почвы и повышает её плодородие. Компост — эффективное и недорогое органическое удобрение. Сидераты — зелёное удобрение, которое можно перекопать вместе с почвой. Торф — обогащает землю органическими веществами. Опилки — делают почву более рыхлой, особенно полезны на тяжёлых участках. Минеральные вещества — вносятся для поддержания питательного баланса. Древесная зола — содержит калий и улучшает структуру почвы.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

