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Чем осенняя перекопка полезна для борьбы с вредителями и сорняками

2:10
Садоводство

Когда урожай собран, работы в огороде продолжаются. Подготовка почвы к зиме начинается с осенней перекопки. Хотя мнения по этому вопросу разделяются, большинство огородников считают осеннюю обработку более полезной, чем весеннюю. Рассказывает Г. А. Кузьмицкая, селекционер, кандидат с.-х. наук.

Чем осенняя перекопка полезна для борьбы с вредителями и сорняками
Фото: Own work by M Tullottes, PDM

Преимущества осенней перекопки:

  • Улучшение структуры почвы и насыщение её воздухом и влагой.
  • Гибель вредителей и патогенов благодаря морозам и доступу птиц.
  • Ускорение разложения органических остатков и улучшение плодородия.
  • Удержание влаги в почве благодаря скоплению снега и дождевой воды.

Недостатки:

  • Нарушение почвенной структуры и гибель полезных микроорганизмов.
  • Повышение риска сорняков из-за измельчения их корней.
  • Затраты на трудоёмкий процесс и возможное уплотнение грунта.
  • Когда и как лучше перекапывать: Работы нужно начинать сразу после уборки урожая, до первых заморозков. Рекомендуемая глубина — 25-30 см.
  • Неглубокая перекопка подойдёт для культур с поверхностными корнями.
  • На каменистых участках иногда требуется двухъярусная обработка.

Какие почвы требуют перекопки

Лёгкие песчаные и рыхлые почвы в осенней перекопке не нуждаются. А вот тяжелые глинистые и целинные земли требуют обязательной обработки.

Удобрения для осенней перекопки:

  1. Навоз — улучшает структуру почвы и повышает её плодородие.
  2. Компост — эффективное и недорогое органическое удобрение.
  3. Сидераты — зелёное удобрение, которое можно перекопать вместе с почвой.
  4. Торф — обогащает землю органическими веществами.
  5. Опилки — делают почву более рыхлой, особенно полезны на тяжёлых участках.
  6. Минеральные вещества — вносятся для поддержания питательного баланса.
  7. Древесная зола — содержит калий и улучшает структуру почвы.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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