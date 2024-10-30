Чем осенняя перекопка полезна для борьбы с вредителями и сорняками

Когда урожай собран, работы в огороде продолжаются. Подготовка почвы к зиме начинается с осенней перекопки. Хотя мнения по этому вопросу разделяются, большинство огородников считают осеннюю обработку более полезной, чем весеннюю. Рассказывает Г. А. Кузьмицкая, селекционер, кандидат с.-х. наук.
Фото: Own work by M Tullottes, PDM
Преимущества осенней перекопки:
Улучшение структуры почвы и насыщение её воздухом и влагой.
Гибель вредителей и патогенов благодаря морозам и доступу птиц.
Ускорение разложения органических остатков и улучшение плодородия.
Удержание влаги в почве благодаря скоплению снега и дождевой воды.
Недостатки:
Нарушение почвенной структуры и гибель полезных микроорганизмов.
Повышение риска сорняков из-за измельчения их корней.
Затраты на трудоёмкий процесс и возможное уплотнение грунта.
Когда и как лучше перекапывать: Работы нужно начинать сразу после уборки урожая, до первых заморозков. Рекомендуемая глубина — 25-30 см.
Неглубокая перекопка подойдёт для культур с поверхностными корнями.
На каменистых участках иногда требуется двухъярусная обработка.
Какие почвы требуют перекопки
Лёгкие песчаные и рыхлые почвы в осенней перекопке не нуждаются. А вот тяжелые глинистые и целинные земли требуют обязательной обработки.
Удобрения для осенней перекопки:
Навоз — улучшает структуру почвы и повышает её плодородие.
Компост — эффективное и недорогое органическое удобрение.
Сидераты — зелёное удобрение, которое можно перекопать вместе с почвой.
Торф — обогащает землю органическими веществами.
Опилки — делают почву более рыхлой, особенно полезны на тяжёлых участках.
Минеральные вещества — вносятся для поддержания питательного баланса.
Древесная зола — содержит калий и улучшает структуру почвы.
Уточнения
По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.