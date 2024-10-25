Забудьте о неурожаях: секреты правильной подкормки винограда

Благодаря усилиям селекционеров, виноград можно выращивать не только на юге, но и в средней полосе, а также в северных регионах. Однако, чтобы получить хороший урожай, недостаточно просто посадить кусты и поливать их — важен также правильный уход, особенно подкормка.
Когда, чем и как правильно подкармливать виноград, чтобы он давал крупные и вкусные грозди, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Хромов Николай Владимирович на сайте "Антонов сад".
Для здорового роста и плодоношения винограду нужны такие основные элементы, как азот, фосфор и калий, а также микроэлементы — магний, цинк, бор и медь. Подкармливать виноград можно двумя способами: корневым (внесение удобрений в почву) и внекорневым (опрыскивание по листьям). Рекомендуется чередовать эти методы.
За сезон виноград подкармливают трижды. Первая подкормка проводится весной, когда начинают набухать почки. На одно растение вносится 80 г мочевины, 50 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия.
Эти удобрения можно смешивать или вносить по отдельности, растворяя в воде. Вместо минеральных удобрений можно использовать органику: разведённый настой коровяка или птичьего помёта.
Перед цветением винограда проводится вторая подкормка — дозы удобрений увеличиваются: 100 г аммиачной селитры, 100 г суперфосфата и 70 г сернокислого калия. Третья подкормка, которую проводят в сентябре, исключает азот и помогает лозе подготовиться к зиме — добавляют только 50 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия на растение.
Первую внекорневую подкормку проводят до цветения, опрыскивая виноград раствором мочевины, суперфосфата и сернокислого калия с добавлением борной кислоты. Повторное опрыскивание можно сделать после цветения, добавив микроэлементы для лучшего роста.
А когда начнут созревать ягоды, внекорневую подкормку проводят с суперфосфатом и сернокислым калием.
В регионах с холодным климатом виноград часто выращивают в теплицах. Подкормки здесь аналогичны тем, что используются для открытого грунта, но чаще чередуются корневые и внекорневые подкормки.
Чтобы ускорить созревание ягод, используют калийные удобрения. Например, сульфат калия опрыскивают по листьям в начале созревания плодов, это позволяет направить питательные вещества в ягоды. Для активного роста можно дополнительно вносить аммиачную селитру между первой и второй подкормками.
Дополнительные подкормки во время плодоношения включают древесную золу, которая служит не только удобрением, но и профилактикой грибных заболеваний. Народные средства, например дрожжи, также способствуют ускорению роста и повышению иммунитета растений.
Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.
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