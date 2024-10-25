Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, за что рэперу Гуфу вынесли приговор: грозит до 7 лет
РЖД переселяются в московский небоскрёб: откуда деньги?
Врач по ЛФК раскрыла, почему женщинам важно делать упражнения для тазового дна
Путешествие по Дагестану: что посмотреть по пути в знаменитый аул-призрак
Цветная капуста без хлопот: лучшие сорта и способы посадки
Стоит ли позволять собаке вас облизывать: опасности слюны питомца
Врач раскрыла, что будет при заражении микст-инфекцией из гриппа и ковида
Как приготовить вкусную начинку для блинчиков
Как приготовить маринованную свеклу

Забудьте о неурожаях: секреты правильной подкормки винограда

3:20
Садоводство

Благодаря усилиям селекционеров, виноград можно выращивать не только на юге, но и в средней полосе, а также в северных регионах. Однако, чтобы получить хороший урожай, недостаточно просто посадить кусты и поливать их — важен также правильный уход, особенно подкормка.

Забудьте о неурожаях: секреты правильной подкормки винограда
Фото: commons.wikimedia.org by Ezhuttukari, CC BY-SA 3.0

Когда, чем и как правильно подкармливать виноград, чтобы он давал крупные и вкусные грозди, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Хромов Николай Владимирович на сайте "Антонов сад".

Подкормка винограда в открытом грунте

Для здорового роста и плодоношения винограду нужны такие основные элементы, как азот, фосфор и калий, а также микроэлементы — магний, цинк, бор и медь. Подкармливать виноград можно двумя способами: корневым (внесение удобрений в почву) и внекорневым (опрыскивание по листьям). Рекомендуется чередовать эти методы.

Корневая подкормка

За сезон виноград подкармливают трижды. Первая подкормка проводится весной, когда начинают набухать почки. На одно растение вносится 80 г мочевины, 50 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия.

Эти удобрения можно смешивать или вносить по отдельности, растворяя в воде. Вместо минеральных удобрений можно использовать органику: разведённый настой коровяка или птичьего помёта.

Перед цветением винограда проводится вторая подкормка — дозы удобрений увеличиваются: 100 г аммиачной селитры, 100 г суперфосфата и 70 г сернокислого калия. Третья подкормка, которую проводят в сентябре, исключает азот и помогает лозе подготовиться к зиме — добавляют только 50 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия на растение.

Внекорневая подкормка

Первую внекорневую подкормку проводят до цветения, опрыскивая виноград раствором мочевины, суперфосфата и сернокислого калия с добавлением борной кислоты. Повторное опрыскивание можно сделать после цветения, добавив микроэлементы для лучшего роста.

А когда начнут созревать ягоды, внекорневую подкормку проводят с суперфосфатом и сернокислым калием.

Подкормка в теплице

В регионах с холодным климатом виноград часто выращивают в теплицах. Подкормки здесь аналогичны тем, что используются для открытого грунта, но чаще чередуются корневые и внекорневые подкормки.

Чем подкормить виноград для быстрого созревания

Чтобы ускорить созревание ягод, используют калийные удобрения. Например, сульфат калия опрыскивают по листьям в начале созревания плодов, это позволяет направить питательные вещества в ягоды. Для активного роста можно дополнительно вносить аммиачную селитру между первой и второй подкормками.

Дополнительные подкормки во время плодоношения включают древесную золу, которая служит не только удобрением, но и профилактикой грибных заболеваний. Народные средства, например дрожжи, также способствуют ускорению роста и повышению иммунитета растений.

Уточнения

Виногра́д плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто
Авто
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто Аудио 
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Экономика и бизнес
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро Аудио 
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Домашние животные
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Как создать универсальную опору для кустарников
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Устранение мышей в саду: личный опыт и проверенные советы
Сводка с фронта: наёмник из Польши в предсмертной записке проклинает ВСУ, Киеву грозят котлы на двух фронтах
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Последние материалы
Стало известно, за что рэперу Гуфу вынесли приговор: грозит до 7 лет
РЖД переселяются в московский небоскрёб: откуда деньги?
Врач по ЛФК раскрыла, почему женщинам важно делать упражнения для тазового дна
Путешествие по Дагестану: что посмотреть по пути в знаменитый аул-призрак
Цветная капуста без хлопот: лучшие сорта и способы посадки
Стоит ли позволять собаке вас облизывать: опасности слюны питомца
Врач раскрыла, что будет при заражении микст-инфекцией из гриппа и ковида
Как приготовить вкусную начинку для блинчиков
Как приготовить маринованную свеклу
Туркменистан остановил поставки газа в Россию из-за разногласий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.