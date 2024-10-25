Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Особняк семьи принцессы Дианы в Лондоне продан за 1,3 миллиарда рублей
ЦБ ударил по привычкам россиян: новая ключевая ставка заставит копить деньги
ГАИ рассказала, как размер дисков и шин влияет на безопасность автомобиля
Учёные выявили риски использования голосового API OpenAI в мошеннических схемах
Модные обои 2024: какие варианты остаются актуальными
Какие животные могут улучшить ваше здоровье
Россияне любят автопутешествия: Чёрное море — лидер по популярности среди туристов России
Хабиб Нурмагомедов вспомнил последний поединок в карьере
Минтруд РФ предлагает увеличить квоты на иностранных специалистов в 2025 году

Вырастите вековой дуб на даче: секреты посадки из желудя

3:34
Садоводство

Каждому хочется оставить что-то значимое после себя, и одно из таких наследий может быть дерево, которое будет радовать и будущие поколения. Прекрасным выбором станет дуб черешчатый — самое распространенное в России дерево, которое при хороших условиях может жить более 1000 лет.

Вырастите вековой дуб на даче: секреты посадки из желудя
Фото: commons.wikimedia.org by Smial (talk) is licensed under Free Art License

Вы можете вырастить его из желудя прямо у себя дома, превратив его либо в миниатюрный бонсай, либо в полноценное дерево на участке. Как это сделать правильно, рассказывает садовод Ольга Никонорова, на сайте "Антонов сад".

Преимущества выращивания дуба из желудя

Вырастить огромное дерево из маленького желудя — это не только увлекательный процесс, но и шаг к восстановлению природы. Желуди дуба являются отличным посевным материалом, с которого можно получить много качественных саженцев. Это особенно актуально для тех, кто занимается озеленением и восстановлением лесов.

Под одним дубом может находиться до 500 желудей на квадратный метр. Не все из них прорастут в дикой природе, так как часть съедят животные или они сгниют. Но если собрать их вовремя и посадить правильно, можно получить сильные и здоровые деревья.

Выбор желудей для посадки

Собирать желуди лучше всего в сентябре-октябре, пока они еще свежие. Ищите те, которые уже упали на землю или крепко держатся на ветвях. Желудь должен быть плотным, целым и без повреждений.

Для посадки подходят только зрелые, блестящие плоды. Важно, чтобы они не были зелеными или прошлогодними — такие не прорастут. Для проверки пригодности можно замочить желуди в воде: те, что всплыли, не годятся для посадки, а опустившиеся на дно — ваш посадочный материал.

Подготовка емкости и почвы

Для дуба лучше всего подойдут высокие емкости (не менее 20 см) объемом от 1 литра с дренажными отверстиями. Это могут быть пластиковые или керамические горшки, а также емкости из подручных материалов, таких как пластиковые бутылки или упаковки. Почву желательно взять из леса, где растут дубы, либо использовать покупные грунты для рассады.

Стратификация: подготовка желудей к посадке

Для успешного прорастания желудей им нужно пройти естественный процесс стратификации — это период холодного хранения, который имитирует зиму в природе. Проще всего это сделать, поместив желуди в контейнер с землей и листьями и убрав их на 2-3 месяца в холодильник. Можно также оставить их под снегом на улице.

Как посадить дуб из желудя

Посадка включает несколько простых шагов: на дно горшка кладем дренаж, сверху насыпаем подготовленную почву и заглубляем желуди на 3-5 см. Поливаем теплой водой с добавлением стимулятора роста, накрываем горшок крышкой или ставим его в парник, регулярно проветривая посадки.

Уход за маленьким дубом

Всходы появляются через несколько недель. Когда саженец вырастет до 15 см и на нем появятся 6-8 листочков, можно пересаживать его на постоянное место. Полив требуется регулярный, а удобрения вносят весной и осенью. Также важно защитить молодое деревце от вредителей и проводить формирующую обрезку кроны.

Уточнения

Дуб (лат. Quércus) — род деревьев и кустарников семейства Буковые (Fagaceae), объединяющий более 600 видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Названы китайские кроссоверы, которые лучше всего приспособлены к российской зиме
Авто
Названы китайские кроссоверы, которые лучше всего приспособлены к российской зиме Аудио 
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто
Авто
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто Аудио 
5 хитростей ГАИ при составлении протокола, которые могут обернуться лишением прав
Авто
5 хитростей ГАИ при составлении протокола, которые могут обернуться лишением прав Аудио 
Популярное
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Последние материалы
Вырастите вековой дуб на даче: секреты посадки из желудя
Учёные выявили риски использования голосового API OpenAI в мошеннических схемах
Модные обои 2024: какие варианты остаются актуальными
Какие животные могут улучшить ваше здоровье
Россияне любят автопутешествия: Чёрное море — лидер по популярности среди туристов России
Минтруд РФ предлагает увеличить квоты на иностранных специалистов в 2025 году
Хабиб Нурмагомедов вспомнил последний поединок в карьере
Пять тревожных сигналов, которые должны насторожить вас при выборе косметолога
3 секрета, как приготовить идеальный борщ — попробуйте сами
ЕК признала проблемы из-за закрытого воздушного пространства России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.