Минеральные удобрения: мифы, в которые верят все, но они уничтожают ваш урожай

4:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Удобрения — важнейший элемент ухода за садовыми растениями, особенно в условиях дачных участков, где естественная среда отличается от природных условий. Растениям требуется дополнительное питание для полноценного роста и плодоношения, и здесь на помощь приходят как органические, так и минеральные удобрения.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Как понять, какие удобрения использовать, когда и в каких количествах рассказывает агроном Елена Ткачева, на сайте "Антонов сад".

Виды удобрений: органика или "минералка"

Удобрения делятся на две основные группы: органические и минеральные. Органика включает в себя навоз, перегной, птичий помет и сапропель.

Минеральные удобрения производятся на химических комбинатах и могут быть однокомпонентными (азотные, фосфорные, калийные) или комплексными (содержащие сразу несколько элементов, например, NPK — азот, фосфор, калий). Также существуют универсальные и специальные смеси для конкретных культур.

Комплексные минеральные удобрения: быстро и экономично

Комплексные минеральные удобрения экономичны и содержат весь необходимый набор макро- и микроэлементов. Например, для 1 м² земли потребуется 40-50 г минерального удобрения, в то время как для такой же площади понадобится 400-600 г органического удобрения.

Однако важно обращать внимание на состав комплексных удобрений: чем больше микроэлементов (медь, магний, цинк, бор, железо), тем лучше.

Почему нужно удобрять сад

Некоторые задаются вопросом: "Зачем удобрять садовые растения, если в природе этого не происходит?" В естественной среде растения получают все необходимые элементы из почвы и возвращают их обратно через перепревание остатков.

На дачных участках мы вывозим урожай, удаляем сорняки и растительные остатки, боремся с вредителями. Все это приводит к истощению почвы, которую необходимо восполнять питательными элементами для сохранения ее плодородия.

Что выбрать: органические или минеральные удобрения

Садоводы часто делятся на сторонников органики и тех, кто предпочитает минеральные удобрения. Однако идеальным подходом является комбинация этих двух типов. Минеральные удобрения помогают восполнить недостаток макро- и микроэлементов, а органика улучшает структуру почвы и насыщает ее полезными микроорганизмами.

Ключевое отличие в том, что органика требует больших объемов, и ее состав сложно точно рассчитать.

Плюсы и минусы минеральных удобрений

Преимущества минеральных удобрений:

Быстро восполняют дефицит элементов.

Легко рассчитать дозировку.

Более доступны и удобны в использовании, чем органика.

Недостатки:

Избыток может привести к ожогам корней и накоплению нитратов в плодах.

Минеральные удобрения не повышают плодородие почвы.

Неправильное использование может загрязнить почву и водоемы.

Плюсы и минусы органических удобрений

Преимущества органики:

Улучшают структуру почвы

Обогащают почву микроорганизмами и гумусом.

Недостатки:

Низкое содержание питательных веществ, что требует больших объемов.

Сложно рассчитать точную норму внесения.

Опасность при использовании свежего навоза из-за большого содержания азота.

Как избежать ошибок

Для безопасного и эффективного использования минеральных удобрений нужно строго следовать инструкции и дополнять их органикой. Также важно использовать современные формы комплексных удобрений, чтобы снизить количество внесений в течение сезона.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

